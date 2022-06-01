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عربي-دولي

أوكرانيا.. مساعدات أميركا ستشمل نظام هيمارس وصواريخ جافلين

Lebanon 24
01-06-2022 | 23:20
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أعلن البنتاغون أنّ حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا للتصدّي للعمليات العسكرية الروسية تشتمل خصوصاً أربع راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وألف صاروخ مضادّ للدبابات من طراز "جافلين" وأربع مروحيات من طراز "مي-17".
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وقال نائب وزير الدفاع الأميركي كولين كال إنّ القوات الأوكرانية بحاجة إلى حوالى ثلاثة أسابيع من التدريب لاستخدام راجمات هيمارس.

وهيمارس راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة. وحصول الأوكرانيين على هذا السلاح من شأنه أن يوفّر لهم في معركة دونباس ميزتي المسافة والدقة.

وأضاف كال للصحافيين أنّ راجمات هيمارس التي تذخَّر الواحدة منها كل مرة بستّة صواريخ يصل مدى الواحد منها إلى 70 كلم، أي ضعف مدى قذائف مدافع هاوتزر الأميركية التي دخلت بالفعل ميدان القتال، "سيوفّر لأوكرانيا مزيداً من الدقة في الاستهداف من بعيد".

وأوضح المسؤول الأميركي أنّ أوكرانيا ستتسلّم أيضاً خمسة رادارات مضادّة للمدفعية، ورادارين للمراقبة الجوية، و 6000 سلاح آخر مضادّ للدروع، و15 ألف قذيفة مدفعية، و15 مركبة تكتيكية.

وبهذه الحزمة الجديدة يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط إلى 4.6 مليار دولار.
 
ولفت كال إلى أنّ راجمات هيمارس التي ما انفكّت كييف تطالب بها منذ أسابيع أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوروبا مسبقاً لتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدامها قبل تسليمها إليهم.
 
وأوضح نائب وزير الدفاع الأميركي أنّ هذه الراجمات قد لا تدخل الخدمة في أوكرانيا قبل خمسة أسابيع إذ إنّه بالإضافة إلى فترة التدريب التي تستغرق ثلاثة أسابيع فإنّ صيانة هذا العتاد قد تستغرق أسبوعين آخرين.

ولفت كال إلى أنّ هذه الأسلحة ستكون مفيدة جداً للقوات الأوكرانية في تحديد الأهداف الروسية المهمّة وضربها.

وذكّر المسؤول الأميركي بأنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكّد لواشنطن أنّ قواته لن تستخدم راجمات هيمارس لضرب أهداف داخل روسيا، وذلك رداً على قلق الولايات المتحدة من أن يدفع قصف مواقع داخل روسيا بأسلحة أميركية الكرملين لتوسيع نطاق حربه خارج أوكرانيا.

وقال كال "لقد أوضح الرئيس بايدن أنّ لا نيّة لدينا للدخول في نزاع مباشر مع روسيا".
المصدر: سكاي نيوز
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