ما هي الفرصة الأفضل للسلام بأوكرانيا وهل سترضي روسيا والغرب؟

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كتبت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، في هذه المرحلة من الحرب في أوكرانيا، ومع تصعيد روسيا هجومها في دونباس وظهور المزيد من الفظائع التي ارتكبتها قواتها، يبدو احتمال أي نوع من السلام التفاوضي بين موسكو وكييف بعيدًا. حتى في وقت سابق من هذا الربيع، عندما اجتمعت وفود من الجانبين، كان للمحادثات تأثير ضئيل على تصميم روسيا أو أوكرانيا على مواصلة القتال. وفي بعض الأحيان، رفض كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاوضات. اليوم، علق الجانبان فعليا جهودهما الدبلوماسية.وبحسب المجلة "في ظل الأجواء الكئيبة، سيكون من السهل نسيان التقدم الحقيقي الذي أحرزه المفاوضون بالفعل. في أواخر آذار، قدم الدبلوماسيون الأوكرانيون إطارًا مبتكرًا لصفقة يمكن أن توفر مسارًا للخروج من الحرب. والأهم من ذلك، أن الاقتراح، الذي تم تسريبه إلى الصحافة بعد محادثات في اسطنبول في 29 آذار، قد تلقى بالفعل دعمًا أوليًا على الأقل من كلا الجانبين. هناك تجارة كامنة في قلب الصفقة المقترحة: سوف تتخلى كييف عن طموحاتها في الانضمام إلى الناتو وتتبنى الحياد الدائم في مقابل تلقي ضمانات أمنية من كل من شركائها الغربيين ومن روسيا. ربما بسبب حداثة اقتراح اسطنبول، لم يتم بعد تقدير أهمية اقتراح اسطنبول في العديد من العواصم الغربية، حيث أصبحت الضمانات الأمنية مرادفة لمعاهدات التحالف. على عكس التحالف، الذي يوحّد شركاء مقربين في الدفاع المشترك وعادة ما يكون ضد عدو محتمل، تدعو الصفقة المقترحة منافسين جيوسياسيين لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل بشكل مشترك، خارج هيكل التحالف - والقيام بذلك على الرغم من حرب العدوان المستمرة من قبل أحد الخصمين ضد أوكرانيا. إذا أصبح الاقتراح أساسًا لتسوية نهائية، فستكون النتيجة آلية، مهما كانت غير متوقعة، ومن شأنها أن تجعل روسيا أحد الأطراف المعنية بأمن أوكرانيا".وتابعت المجلة، "في سياق أوكرانيا، يميل المسؤولون والمحللون إلى مساواة الضمانات الأمنية بالمادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي التأسيسية لحلف شمال الأطلسي، وهو البند الذي يتعامل مع "الهجوم المسلح" على أحد الحلفاء على أنه هجوم على الجميع ويدعو كل حليف إلى الرد بـ"مثل هذا الإجراء الذي يراه ضروريًا، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة". في الواقع، كانت أوكرانيا تتطلع إلى الانضمام إلى حلف الناتو إلى حد كبير من أجل هذا التعهد الدفاعي الجماعي. وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو مترددين في عرض عضوية أوكرانيا بسبب التزامات المادة 5 التي قد تترتب عليها، والمخاطر الناتجة عن نشوب صراع مباشر مع روسيا. يتصور اقتراح اسطنبول آلية مختلفة للغاية لضمان أمن أوكرانيا. وفقًا للبيان الذي تم تسريبه إلى الصحافة، فإن الاقتراح سيؤسس لأوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم ويوفر ضمانات قانونية دولية لوضعها غير النووي وعدم الانحياز. وتشمل الدول الضامنة للمعاهدة كل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - بالإضافة إلى كندا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وبولندا وتركيا. في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا، فإن هذه الدول الضامنة، بعد تلقي نداء رسمي من كييف وإجراء مشاورات عاجلة، ستقدم المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، استخدام القوة المسلحة "بهدف استعادة أمن أوكرانيا ثم الحفاظ عليه كدولة محايدة بشكل دائم"."وأضافت، "وفقًا للاقتراح، لن تمتد الضمانات إلى أجزاء من أوكرانيا والتي تحتلها روسيا على الرغم من أن أوكرانيا لن تتنازل عن مطالباتها القانونية بكامل أراضيها المعترف بها دوليًا. تلتزم أوكرانيا بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو استضافة أي قواعد أو قوات عسكرية أجنبية على أراضيها. لن تكون أي مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في أوكرانيا ممكنة إلا بموافقة كل الدول الضامنة. وأخيرًا، سيؤكد الضامنون عزمهم على تعزيز عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. واحتوى الاقتراح على أحكام إضافية، وتم توضيح بعض التفاصيل منذ اجتماع اسطنبول. لكن وفقًا للتقارير المنشورة، فإن النقاط الأساسية في البيان لا تزال مطروحة على الطاولة. مباشرة بعد اسطنبول، كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كانت روسيا سترفض الاقتراح خارج نطاق السيطرة - خاصة بعد تعرض كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، لانتقادات حادة في روسيا لعدم اتخاذ موقف أكثر تشددًا في المحادثات. بعد كل شيء، كانت موسكو قد سعت قبل أسابيع فقط للإطاحة بزيلينسكي بالقوة، وعندما وافقت الحكومة الروسية لاحقًا على المحادثات، قدمت أيضًا العديد من المطالب المتطرفة - مثل الاعتراف الأوكراني بضم روسيا لشبه جزيرة القرم - والتي كانت غائبة عن بيان اسطنبول. علاوة على ذلك، انتقد المتشددون الروس مقترحات قبول ضمان أمني أميركي لأوكرانيا ودعم عضوية كييف في الاتحاد الأوروبي. ولكن بعد يومين من عودته إلى موسكو، ظهر ميدينسكي أمام الكاميرات وقدم تقييماً متفائلاً للغاية لخطة اسطنبول. يبدو أنه من غير المرجح أن يفعل ذلك دون استشارة بوتين أولاً. وقد وصف بوتين، في اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أواخر نيسان، الاقتراح بأنه "اختراق حقيقي"."وبحسب الشبكة، "في الواقع، قد يكون بيان اسطنبول اختراقًا - على الأقل مبدئيا. في البداية، لم يكن هذا واضحًا تمامًا في العواصم الغربية. عندما سُئل عما إذا كانت المملكة المتحدة مستعدة لأن تصبح ضامنًا لأوكرانيا بعد وقت قصير من اجتماع اسطنبول، أشار دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن "أوكرانيا ليست عضوًا في الناتو". وأضاف: "لن ندخل روسيا في مواجهة عسكرية مباشرة" بشأن أوكرانيا. بعبارة أخرى، إذا كان حلفاء الناتو غير مستعدين لمنح أوكرانيا الحماية بموجب المادة 5 لأنها قد تدفعهم إلى الدخول في حرب مع روسيا، فلماذا يجب عليهم منح أوكرانيا الالتزام نفسه بشكل مختلف؟ لكن الضمانات الأمنية الواردة في بيان اسطنبول تختلف اختلافًا كبيرًا عن المادة 5. والأهم من ذلك، على عكس معاهدة شمال الأطلسي، أن الاتفاقية المقترحة ستشمل روسيا كطرف. تتضمن خطة اسطنبول موافقة روسيا على ضمانات الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا - وموافقتهم بدورهم على دور روسيا الضامن المتكافئ. في الواقع، نظرًا لأنه سيشمل خصومًا جيوسياسيين كضامنين، فإن اقتراح اسطنبول لن يكون معاهدة تحالف، مثل الناتو، لكن ضمانًا أمنيًا متعدد الأطراف، وهو ترتيب تلتزم بموجبه القوى المتنافسة بأمن دولة ثالثة، عادةً على أساس أنها ستظل محايدة وغير متوافقة مع أي من تلك القوى".وبحسب المجلة، "على الرغم من أن روسيا ستستفيد من خطة اسطنبول، فإن العديد من المراقبين يشككون في أن موسكو ستوافق عليها في النهاية. بعد كل شيء، ستكون روسيا تؤكد موافقتها على أنها إذا هاجمت أوكرانيا مرة أخرى، فإنها ستواجه خطرًا كبيرًا، إن لم يكن شبه مؤكد، بالحرب مع الولايات المتحدة وحلفائها. هناك تفسيران محتملان، إذن، لماذا أشار الكرملين إلى دعمه الأولي لصيغة اسطنبول. أولاً، من الممكن ألا تأخذ روسيا على محمل الجد احتمالية تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها للضمانات المقدمة لأوكرانيا، وستقوم بالتوقيع بنية انتهاك الصفقة. لكن خطر قيام الجيش الأميركي بالدفاع عن أوكرانيا سيكون وجوديًا بالنسبة لروسيا. يبدو من غير المرجح أن ترغب موسكو في فتح آفاق الحرب مع الولايات المتحدة لمجرد إثبات نقطة ما. وهذا يترك تفسيرًا ثانيًا: إذا قبلت أوكرانيا الحياد الدائم، كما تدعو الخطة، فلن يكون لروسيا مصلحة في مهاجمتها. لن يفسر ذلك استعداد موسكو لتحمل مخاطر الصراع مع الولايات المتحدة فحسب، بل سيكون أيضًا متسقًا مع المدى غير العادي الذي ذهبت إليه روسيا لمنع عضوية أوكرانيا في الناتو. بعبارة أخرى، فإن الحوافز التي أوجدتها صفقة ملزمة قانونًا ضمنت حياد أوكرانيا وأبعدت الجيوش الأجنبية عن أراضيها تفوق أي فوائد محتملة من غزو مستقبلي. لأنه إذا كررت روسيا عدوانها، فإنها ستخاطر الآن بنزاع مباشر مع الولايات المتحدة ونهاية الحياد الأوكراني".وختمت المجلة، "سيكون من الصعب للغاية التفاوض بشأن اتفاقية تستند إلى بيان اسطنبول. تشكل سياسات الصراع وجرائم الحرب الروسية والقتال المستمر عقبات قوية أمام تحقيق ذلك. لكن حتى الآن، يعد هذا المسار الأكثر منطقية الذي تم تحديده لتحقيق سلام مستدام لأوكرانيا".