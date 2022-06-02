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خاص

الصواريخ الأميركية :هل ستغيّر قواعد ضد روسيا؟

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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Lebanon 24
02-06-2022 | 05:30
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أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل أنظمة صواريخ متطورة إلى أوكرانيا، لكن هل ستغير قواعد اللعبة كما هو مأمول في حرب كييف مع روسيا؟
وبحسب شبكة "إي بي سي" الأميركية، "السلاح الجديد هو نظام صواريخ الإطلاق المتعدد "هيمارس"، أو MLRS: وحدة متنقلة يمكنها إطلاق عدة صواريخ دقيقة التوجيه في وقت واحد. تقوم كل من أوكرانيا وروسيا بالفعل بتشغيل MLRS، لكن هيمارس تطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة.
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كتب الرئيس الأميركي جو بايدن في صحيفة نيويورك تايمز أن الصواريخ المتطورة ستمكن الأوكرانيين من "ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة في أوكرانيا". ومع ذلك، تخطط الولايات المتحدة للحد من مدى الصواريخ التي تمنحها لأوكرانيا لتجنب استخدامها لضرب أهداف في عمق روسيا. فما هو النظام الذي ستقدمه الولايات المتحدة؟"
وتابعت الشبكة، "يعد نظام M142 Himars (نظام صاروخ المدفعية العالي الحركة) إصدارًا حديثًا وأخف وزنًا وأكثر رشاقة مثبتًا على العجلات من M270 MLRS والذي تم تطويره في السبعينيات للقوات الأميركية والقوات المتحالفة. وصرح مسؤول أميركي للصحفيين بأن طائرات "هيمارس" التي تزودها واشنطن لأوكرانيا سيبلغ مداها نحو 80 كيلومترا. تحمل وحدات هيمارس جرابًا واحدًا مُحمَّلًا مسبقًا من ستة صواريخ موجهة عيار 227 ملم، أما M270 فتحمل جرابين، أو جرابًا كبيرًا محملاً بصاروخ تكتيكي ATACMS. مع طاقم صغير، يمكن لـ"هيمارس" إزالة جراب مستهلك وتحميل واحد جديد في دقائق، دون مساعدة المركبات الأخرى. وسيحتاج الطواقم لبعض التدريب. يمتلك الجيش الأميركي بالفعل وحدات هيمارس في أوروبا، كما وحصلت بولندا ورومانيا حليفتا الناتو على هذه الأنظمة. ولم يتضح بعد عدد الأنظمة التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا".
ما هي أهمية هذه الصواريخ؟
وبحسب الشبكة، "ستمنح MLRS الأميركية القوات الأوكرانية القدرة على الضرب أكثر خلف الخطوط الروسية، ومن مسافات محمية بشكل أفضل من الأسلحة البعيدة المدى الروسية. إن الصواريخ الموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي تطلقها هيمارس من جرابها المكون من ستة حزم لها مدى يقارب ضعف مدافع الهاوتزر M777 التي زودتها الولايات المتحدة مؤخرًا للقوات الأوكرانية. يمكن لنظام الصواريخ هذا أن يهدد مستودعات الإمداد الروسية، وسط اعتقاد غربي بأن القوات الروسية تعاني من مشاكل لوجستية. لن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بنظام ATACMS، الذي يبلغ مداه 300 كيلومتر. ويقول بعض المحللين إن هيمارس ستغير قواعد اللعبة في الحرب في وقت يبدو أن القوات الأوكرانية تكافح تحت نيران المدفعية الروسية. لكن آخرين يقولون إن هيمارس لن تغير قواعد اللعبة فجأة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر".
وتابعت الشبكة، "منذ الغزو الروسي في 24 شباط، كانت الولايات المتحدة حساسة تجاه اتخاذ أي إجراء لدعم كييف من شأنها أن تستفز موسكو لشن الحرب خارج حدود أوكرانيا. وشمل ذلك عدم الدعم العلني للضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية. استخدمت أوكرانيا مرات عدة صواريخها وطائراتها بدون طيار وطائرات هليكوبتر لضرب أهداف روسية قصيرة المدى في ولايتي كورسك وبلغورود المجاورتين. إذا قدمت الولايات المتحدة نظام ATACMS لاستخدامه من قبل أوكرانيا، فسيكون لديهم نظريًا القدرة على ضرب المراكز الحضرية والقواعد العسكرية الروسية الرئيسية، بما في ذلك المطارات التي يتم إطلاق الهجمات منها على أوكرانيا. وقال مسؤول اميركي إن "الأوكرانيين قدموا تأكيدات بأنهم لن يستخدموا هذه الأنظمة ضد الأراضي الروسية"."
 

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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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