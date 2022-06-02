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عربي-دولي

أقل من 100 ألف إصابة بالحمى في كوريا الشمالية لليوم الثالث

Lebanon 24
02-06-2022 | 06:30
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أبلغت كوريا الشمالية عن أكثر من 96,000 حالة حمى جديدة اليوم الخميس، مع بقاء العدد اليومي أقل من 100,000 لليوم الثالث على التوالي.

وأظهر أكثر من 96,610 أشخاص أعراض الحمى على مدار 24 ساعة حتى الساعة السادسة مساء اليوم السابق، وفقا لما قالته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلا عن بيانات من مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ. ولم تقدم أي معلومات أخرى بخصوص وفيات إضافية.
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وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى منذ أواخر أبريل أكثر من 3.83 مليون حتى الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء، حيث تعافى أكثر من 3.66 مليون ويجري علاج ما لا يقل عن 165,390.


(روسيا اليوم)
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