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عربي-دولي

دولة عربية جديدة تسجل اول اصابة بجدري القرود

Lebanon 24
02-06-2022 | 07:00
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اعلن  التلفزيون الرسمي المغربي،  نقلا عن وزارة الصحة المغربية  ان المغرب سجل  اليوم  أول حالة إصابة بجدري القرود لمسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية.
 
وكانت الامارات أعلنت في وقت سابق عن رصد أول حالة لجدري القردة لسيدة من غرب أفريقيا.
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المصدر: روسيا اليوم
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جدري القرود

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