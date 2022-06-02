دولة عربية جديدة تسجل اول اصابة بجدري القرود

اعلن التلفزيون الرسمي المغربي، نقلا عن وزارة الصحة المغربية ان المغرب سجل اليوم أول حالة إصابة بجدري القرود لمسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية.

وكانت الامارات أعلنت في وقت سابق عن رصد أول حالة لجدري القردة لسيدة من غرب أفريقيا.