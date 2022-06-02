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بريطانيا تقرر إمداد أوكرانيا بصواريخ أميركية متوسطة المدى

Lebanon 24
02-06-2022 | 07:30
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أعلنت بريطانيا أنها سترسل أنظمة صواريخ متطورة متوسطة المدى إلى أوكرانيا، في خطوة يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة، وتمثل تحديا لموسكو.

وصرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن المملكة المتحدة سترسل عددا غير محدد من راجمات الصواريخ إم 270، التي يمكنها القصف بصواريخ دقيقة التوجيه يصل مداها إلى 80 كيلومترا.
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وأضافت بريطانيا أن القرار تم بالتنسيق الوثيق مع قرار أميركي بإرسال أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس" إلى أوكرانيا.

(العربية)
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