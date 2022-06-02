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عربي-دولي

يمكن تسليحها بصواريخ "هيلفاير"... ما هي الـ"درونز" المتطورة التي سترسلها واشنطن إلى أوكرانيا؟

Lebanon 24
02-06-2022 | 08:30
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كشف تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عزم إدارة الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بأربع طائرات من دون طيار "درون" متطورة، يمكن تسليحها بصواريخ "هيلفاير".

وأفادت الصحيفة الأميركية أن مصادر مطلعة على الصفقة أكدت أن بايدن ماض في صفقة طائرات "إم كيو 1 سي غري إيغل"، التي تتميز بقدرتها على الطيران لمسافات أطول، وباستطاعتها حمل أسلحة عالية الوزن مقارنة بالمسيّرات التي يستخدمها الجيش الأوكراني حاليا في معاركه مع الجيش الروسي.
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وبمقدور "إم كيو 1 سي غري إيغل"، الطيران لمدة تزيد على 30 ساعة في الطلعة الواحدة، وجمع كميات كبيرة من البيانات لأغراض استخبارية.

كما يمكن أيضا تزويد كل طائرة بثمانية صواريخ "هيلفاير" زنة 100 رطل، أي حوالي ضعف وزن الصواريخ التي تحملها الطائرات من دون طيار الحالية التي تستخدمها أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة تقريرا لـ"رويترز" قال فيه مسؤول أميركي إن إدارة بايدن تعتزم إخطار الكونغرس بالبيع المحتمل للطائرات في الأيام المقبلة، مع إعلان عام يتبعه لاحقا.

وبحسب المسؤول الأميركي فإن الإدارة خصصت بالفعل أموالا من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية البالغة 40 مليار دولار التي تم تمريرها مؤخرا، لتمويل كل من عملية البيع والتدريب اللاحق للطائرات "الدرون".

(سكاي نيوز)
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