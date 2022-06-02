24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
يمكن تسليحها بصواريخ "هيلفاير"... ما هي الـ"درونز" المتطورة التي سترسلها واشنطن إلى أوكرانيا؟
Lebanon 24
02-06-2022
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عزم إدارة الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بأربع طائرات من دون طيار "درون" متطورة، يمكن تسليحها بصواريخ "هيلفاير".
وأفادت الصحيفة الأميركية أن مصادر مطلعة على الصفقة أكدت أن بايدن ماض في صفقة طائرات "إم كيو 1 سي غري إيغل"، التي تتميز بقدرتها على الطيران لمسافات أطول، وباستطاعتها حمل أسلحة عالية الوزن مقارنة بالمسيّرات التي يستخدمها الجيش الأوكراني حاليا في معاركه مع الجيش الروسي.
Advertisement
وبمقدور "إم كيو 1 سي غري إيغل"، الطيران لمدة تزيد على 30 ساعة في الطلعة الواحدة، وجمع كميات كبيرة من البيانات لأغراض استخبارية.
كما يمكن أيضا تزويد كل طائرة بثمانية صواريخ "هيلفاير" زنة 100 رطل، أي حوالي ضعف وزن الصواريخ التي تحملها الطائرات من دون طيار الحالية التي تستخدمها أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة تقريرا لـ"رويترز" قال فيه مسؤول أميركي إن إدارة بايدن تعتزم إخطار الكونغرس بالبيع المحتمل للطائرات في الأيام المقبلة، مع إعلان عام يتبعه لاحقا.
وبحسب المسؤول الأميركي فإن الإدارة خصصت بالفعل أموالا من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية البالغة 40 مليار دولار التي تم تمريرها مؤخرا، لتمويل كل من عملية البيع والتدريب اللاحق للطائرات "الدرون".
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
Lebanon 24
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
02:32 | 2022-06-02
02/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
01:15 | 2022-06-02
02/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
03:00 | 2022-06-02
02/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
02:18 | 2022-06-02
02/06/2022 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
00:09 | 2022-06-02
02/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2022-06-02
إليزابيث الثانية.. 70 عاما على اعتلاء "ملكة الأرقام القياسية" العرش
11:30 | 2022-06-02
بيسكوف يردّ على بايدن: لن نبيع موارد الطاقة بخسارة
11:00 | 2022-06-02
الاتحاد الأوروبي يُقرّ الحزمة السادسة من العقوبات ضدّ روسيا
10:30 | 2022-06-02
الملكة إليزابيث تشكر المشاركين في اليوبيل البلاتيني
10:00 | 2022-06-02
أوكرانيا... هل من فرصة فعلية لعودة السلام؟
09:30 | 2022-06-02
طرفا النزاع في اليمن يُمدّدان الهدنة لشهرين إضافيين
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
02/06/2022 19:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
02/06/2022 19:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
02/06/2022 19:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact