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عربي-دولي

زلة لسان جديدة لبايدن... هذا ما قاله للاميركيين!

Lebanon 24
02-06-2022 | 09:00
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وعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الشعب الأميركي بإرسال 3.7 زجاجة من أغذية الأطفال عن طريق الجو.

كانت زلة لسان الرئيس كافية لكي تطلق وابلا من التعليقات على موقع تويتر، حيث أعلن الرئيس أن شركة "يونايتد إيرلاينز" وافقت على توفير مساحة شحن لنقل الطعام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا له "سيتم تسليم 3.7 زجاجة من المواد الغذائية"!
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قال براد تشيسترمان: "3.7 زجاجة... كان من الممكن أن تستوعبها حقيبتي الصغيرة". وعلقت المستخدمة "آيلاند غيرل": "ألم يستطيعوا نقل 4 زجاجات؟" وقال جاي: "إنه بحاجة للتقاعد قبل أن نجوع نحن وأطفالنا، أو أن يقصفنا بالقنابل النووية".

وأكد المستخدم "أميركان باتريوت" أنه لا بد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية فخورة بتحولها من "دولة قوية إلى أمة تسخر منها الأمم.. وكل ذلك بسبب انتخابات مسروقة!".

وعلق المستخدم "دوبل دي دي إكس 24": "إنه مخمور، أليس كذلك؟".

وتابع المستخدم "إيرث إز فيك": "ربما يستهلك عشرون ألفا من الأطفال هذه القوارير الـ 3.7، فيحصلون حقا على دفعة الطاقة التي يحتاجونها وهم أطفال. شكرا لله على جو! فهو يخلق المشكلات ويحلها! كم هو رائع!".

وكتبت "تيناكبروست": "دعونا نرى كيف سيقاتل الناس من أجل الزجاجات في السوبر ماركت". ولخص المستخدمون "فليعننا الله لأنه لا يعرف ما يقوله أو يقرأه".
 
(روسيا اليوم)
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