طرفا النزاع في اليمن يُمدّدان الهدنة لشهرين إضافيين

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله"، وافقا على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مفاعليها.



وقال غروندبرغ "أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل ايجابي لاقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين. وتدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية"، أي بنهاية اليوم الخميس.

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(روسيا اليوم)