زيلينسكي يكشف عن المساحة التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا... كم بلغت؟

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة أمام برلمان لوكسمبورغ، يوم الخميس، المساحة التي بات الجيش الروسي يسيطر عليها من بلاده.وقال زيلينسكي، إن روسيا "تحتل حاليا حوالي 20 في المئة من أراضي أوكرانيا".وأضاف: "علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الجيش الروسي بأكمله تقريبا. جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال متورطة في هذا العدوان".وأوضح أن "الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من ألف كيلومتر"، حسبما نقلت "رويترز".وذكر زيلينسكي في مقابلة نشرت الأربعاء أن ما بين 60 الى 100 جندي أوكراني يقتلون يوميا في ساحة المعركة بينما يصاب نحو خمسمئة آخرين بجروح.وأفاد زيلينسكي لموقع نيوزماكس الأميركي بأن "الوضع في الشرق صعب للغاية".