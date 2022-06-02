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إقتصاد
بيسكوف يردّ على بايدن: لن نبيع موارد الطاقة بخسارة
Lebanon 24
02-06-2022
|
11:30
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شدد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على أن روسيا تبيع موارد الطاقة بخسارة، أي دون الأسعار السائدة في الأسواق.
وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على كلمات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي أشار فيها إلى أن الغرب يبحث إمكانية شراء النفط الروسي بأقل من أسعار السوق بدلا من رفض استيراده.
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وقال بيسكوف: "على أي حال، كل شيء تنظمه السوق فعلى الرغم من الصعوبات المصطنعة التي تثيرها العقوبات لن تبيع روسيا بالطبع أي شيء بخسارة، على أي حال، إذا انخفض الطلب في مكان ما، فإنه يرتفع في مكان آخر، لذلك هناك إعادة توجيه للتدفقات والبحث عن أفضل شروط البيع".
ووفقا للمسؤول الروسي فإن قرار الاتحاد الأوروبي بالحد من مشتريات النفط من روسيا سيؤدي إلى مشاكل لوجستية وزعزعة استقرار قطاع الطاقة على المستوى العالمي.
(روسيا اليوم)
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