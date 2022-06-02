Advertisement

عربي-دولي

ما هو عدد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا؟

Lebanon 24
02-06-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-958502-637897833614781148.jpg
Doc-P-958502-637897833614781148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على وقع استمرار الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا، أعلنت موسكو أن تدفق المقاتلين الأجانب إلى ساحة الصراع توقف عمليا منذ بداية شهر أيار الماضي، مضيفة أن "عددهم انخفض إلى النصف تقريبا".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن "عدد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا تراجع من 6600 إلى 3500".
Advertisement

وأضافت الوزارة أن "المئات من المقاتلين الأجانب في أوكرانيا تم القضاء عليهم بواسطة أسلحة روسية دقيقة بعيدة المدى، بعد وقت قصير من وصولهم"، مشيرة إلى أن "تدني مستوى تدريبهم وقلة خبرتهم ساعد في ذلك".

ولفتت الوزارة إلى أن "العديد من المقاتلين الأجانب الذين يرون واقع المعارك على الأرض يفضلون مغادرة أوكرانيا، لكن كييف تمنع ذلك بكافة الوسائل الممكنة".
 
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-06-02
15:00 | 2022-06-02
14:30 | 2022-06-02
14:14 | 2022-06-02
14:00 | 2022-06-02
13:00 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website