ما هو عدد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا؟

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على وقع استمرار الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا، أعلنت موسكو أن تدفق المقاتلين الأجانب إلى ساحة الصراع توقف عمليا منذ بداية شهر أيار الماضي، مضيفة أن "عددهم انخفض إلى النصف تقريبا".وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن "عدد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا تراجع من 6600 إلى 3500".وأضافت الوزارة أن "المئات من المقاتلين الأجانب في أوكرانيا تم القضاء عليهم بواسطة أسلحة روسية دقيقة بعيدة المدى، بعد وقت قصير من وصولهم"، مشيرة إلى أن "تدني مستوى تدريبهم وقلة خبرتهم ساعد في ذلك".ولفتت الوزارة إلى أن "العديد من المقاتلين الأجانب الذين يرون واقع المعارك على الأرض يفضلون مغادرة أوكرانيا، لكن كييف تمنع ذلك بكافة الوسائل الممكنة".