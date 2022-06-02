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عربي-دولي

لأوّل مرة منذ تفشي الوباء... صفر وفاة بـ"كورونا" في إيران

Lebanon 24
02-06-2022 | 14:30
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ تفشي الوباء قبل نحو 3 أعوام.

وأفادت الوزارة بتوزيع ما يبلغ 149 مليونا و978 الفا و995 جرعة من اللقاحات المضادة من أجل التحصن ضد هذا الفيروس الوبائي على صعيد البلاد، مشيرة إلى إصابة 175 شخصا، وفقا لفحوصات كورونا التي أجريت منذ امس الاربعاء لغاية اليوم، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 7 ملايين و232 الفا 443 شخصا.   
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كما نوهت وزارة الصحة بتعافي 7 ملايين و52 الفا و277 شخصا من بين المصابين بهذا المرض في ايران لحد اليوم.

وفي معرض التعليق على عدم تسجيل أي وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس الوبائي داخل البلاد اليوم، كتب وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي عبر "تويتر": بعد مرور سنتين و100 يوم من مكافحة الشعب الايراني الصامد ضد كورونا، حيث لا تزال أمريكا وأوروبا تعلنان عن وفيات كثيرة من جراء هذا المرض في بلدانها، جربت إيران عدم تسجيل أي وفاة اليوم".
 
(روسيا اليوم)
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