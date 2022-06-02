الاتحاد الأوروبي يُقرّ الحزمة السادسة من العقوبات ضدّ روسيا

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وافق ممثلو الاتحاد الأوروبي الدائمون على النص القانوني للحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر النفط، وجاء ذلك بحسب تغريدة نشرها الوفد الفرنسي، الذي يترأس مجلس الاتحاد.وجاء في المنشور: "وافق مجلس الممثلين الدائمين على الحزمة السادسة من العقوبات وفقا لنتائج القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي، التي جرت يومي 30 و31 أيار 2022".وتتضمن الحزمة حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرا عبر الناقلات، كذلك تتضمن القيود الجديدة فصل "سبيربنك" وبنكين روسيين آخرين وبنك بيلاروسي عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.وتزيد العقوبات أيضا من القيود المفروضة على تصدير المواد الكيميائية والتقنيات العالية إلى روسيا، كما وسع الاتحاد الأوروبي قائمة المواطنين الروس الذين فرضت عليهم قيود شخصية.كذلك شملت العقوبات الجديدة حظر بث ثلاث مؤسسات إعلامية روسية.