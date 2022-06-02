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عربي-دولي

مادورو: فنزويلا مستعدة لاستئناف العلاقات مع كولومبيا

Lebanon 24
02-06-2022 | 14:00
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أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن استعداده لاستئناف علاقات بلاده مع كولومبيا عقب الانتخابات الرئاسية هناك.
وقال مادورو: "إن السلام والأخوة هو ما نريده في علاقاتنا مع كولومبيا، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية هناك. نريد السلام والتعاون مع كولومبيا، وسنحقق ذلك".
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وأذيع بيان رئيس الجمهورية عبر قناة "في تي في" VTV التلفزيونية الحكومية.
ومن المزمع أن تجري وقائع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا 19 حزيران الجاري، حيث سيلتقي مرشحا الرئاسة غوستافو بيترو، مرشح الرئاسة من التحالف الاشتراكي "الميثاق التاريخي"، ورودولفو هيرنانديز، المرشح المستقل. حيث لم يصعد ممثل الجناح اليميني، فيديريكو غوتيريز إلى الجولة الثانية.
وكانت كاراكاس قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بوغوتا في فبراير عام 2019، حينما حاول خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا لفنزويلا بشكل غير قانوني، إدخال ما يسمى بالمساعدات الإنسانية إلى فنزويلا بدعم من كولومبيا، الأمر الذي اعتبرته كاراكاس محاولة غزو.
وقد اتهم مادورو مرارا الحكومة الحالية في كولومبيا والرئيس إيفان دوكي شخصيا بمحاولة اغتياله، فضلا عن محاولات زعزعة استقرار الوضع في فنزويلا.
 
(روسيا اليوم)
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