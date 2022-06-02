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عربي-دولي
باتروشيف: الغرب يطمح للقضاء على الدولة الروسية وإذلال الروس
Lebanon 24
02-06-2022
|
16:30
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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، أن "الغرب يدعو بشكل مباشر إلى القضاء على الدولة الروسية وإذلال الروس".
وقال في حديث لـ"روسيسكايا غازيتا": "إحدى المهام الملحة في تطوير تدابير ضمان الأمن القومي تكمن في ميدان المعلومات، بما في ذلك في الظروف التي يتم فيها إطلاق حملة إعلامية شعواء ضد روسيا من الغرب لتشويه سمعة بلادنا وتاريخها وتقاليدها".
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وأضاف: "تشمل الحملة الغربية الدعوة مباشرة إلى القضاء على الدولة وإهانة المواطنين الروس".
وتابع: "أساسيات سياسة روسيا الاتحادية في مجال أمن المعلومات الدولي، والتي أقرها مجلس الأمن ووافق عليها بمرسوم رئاسي، تؤكد تركيز الدولة على تطوير التعاون الدولي على أساس الشراكة المتكافئة".
وشدد على ضرورة صياغة اتفاق دولي ملزم ينظم أنشطة الدول في فضاء المعلومات من أجل منع النزاعات بين الدول باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات.
(روسيا اليوم)
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