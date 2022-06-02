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عربي-دولي

الناتو يدعو الغرب للاستعداد "لحرب استنزاف طويلة المدى" في أوكرانيا

Lebanon 24
02-06-2022 | 14:14
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نبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، في واشنطن إثر لقائه الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى أن على الدول الغربية أن تستعد "لحرب استنزاف طويلة المدى" في أوكرانيا.
وصرح ستولتنبرغ لصحافيين "علينا أن نستعد على المدى البعيد. لأن ما نراه أن هذه الحرب باتت حرب استنزاف".
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وستولتنبرغ موجود في العاصمة الأميركية للتحضير لقمة حلف شمال الأطلسي المقررة بين 28 و30 حزيران في مدريد.
وقال الأمين العام للأطلسي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الحرب في أوكرانيا "يمكن أن تنتهي غدا إذا وضعت روسيا حدا لعدوانها".
لكنه تدارك "إننا لا نرى أي مؤشر في هذا الاتجاه حتى الآن".
واعتبر بلينكن أن حرب روسيا على أوكرانيا ستستمر "أشهرا عدة" إضافية.
ومنذ بدء الغزو، سيطرت القوات الروسية على مناطق في جنوب أوكرانيا أبرزها خيرسون وقسم من زابوريجيا، وتقدمت بوتيرة بطيئة في دونباس مع سيطرتها خصوصا على مدينة ماريوبول (جنوب شرق).
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