مشكلة الجيش الروسي داخلية

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إذا انهارت شعبية الغزو الروسي تزامناً مع استمرار الحرب، فقد تعود العائلات الروسية إلى عاداتها القديمة وتفضّل إبعاد أبنائها عن التجنيد عن طريق الرشوة أو إخفائهم داخل البلد أو في الخارج، وفي هذه الحالة قد يضطر الجيش لتغيير طريقة تعامله مع عناصره.قبل ستة أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، اجتمع عدد صغير من الجنود الروس داخل خِيَمهم في بيلاروسيا، وحصل أحدهم على هاتف ذكي سراً، ثم تصفّح مع المحيطين به مواقع إخبارية غربية، حيث قرأ الجنود قصة أثارت صدمتهم: وفق تقارير الاستخبارات الغربية، توشك روسيا على غزو جارتها أوكرانيا، وبعد مرور خمسة أيام، كشف القادة أنهم يوشكون على غزو أوكرانيا فعلاً، حتى أنهم هددوا العناصر باتهامهم بالانشقاق عن الجيش إذا لم يشاركوا في هذه الحملة.تملك روسيا معدات عسكرية متطورة وتتفوق على مستويات عدة نظرياً، لكنها تعثرت في عملياتها ومقارباتها الاستراتيجية والتكتيكية في أوكرانيا بسبب تخطيطها المبني على فرضيات غير صحيحة، وجداولها الزمنية غير الواقعية، وأهدافها غير العملية، حتى أنها واجهت المشاكل نتيجة إمداداتها الشائبة، وخدماتها اللوجستية السيئة، وغياب الحماية الكافية للقوات العسكرية، وسوء قيادتها عموماً، فلا تقتصر هذه المشاكل على المعدات التقنية أو سوء التدريبات أو الفساد، بل إنها ترتبط أيضاً بمشكلة كامنة وأكثر تأثيراً: لا يهتم الجيش فعلياً بحياة وراحة عناصره، ففي أوكرانيا، يجد الجيش الروسي صعوبة في استرجاع جثث القتلى، ويخفي حجم الخسائر البشرية، ولا يبالي بعائلات الجنود القلقة، وقد ينفق هذا الجيش مليارات الدولارات على معدات جديدة، لكنه لا يعالج إصابات الجنود بالشكل المناسب ولا يهتم عموماً بالصدمات التي يعيشها العناصر.من الواضح أن ثقافة اللامبالاة تُضعِف فاعلية الجيش الروسي، بغض النظر عن مستوى تحديثه في الفترة الأخيرة، ففي الولايات المتحدة، يكون الجندي البارع سعيداً في المقام الأول، مما يعني أن يتلقى ما يحتاج إليه من الطعام والمال والاحترام، لكن تتصرف القيادة الروسية العليا وكأن الجنود عامل ثانوي، فتتخذ قرارات تكتيكية وكأنها تستطيع المجازفة بالناس عشوائياً لبلوغ أهداف غير مدروسة إلى حين تحقيق النجاح، ولا مفر من أن يُحبِط هذا الموقف الانهزامي معنويات الجنود ويُضعِف فاعلية القتال، حيث أصبحت نتائج هذه المقاربة واضحة.يحمل الجيش الروسي تاريخاً طويلاً في إساءة معاملة عناصره وعائلاتهم المرعوبة، ومن الواضح أن ثقافة اللامبالاة هذه امتدت إلى الغزو الروسي الأخير، ولو لم تؤثر العمليات الأمنية المفرطة على مستوى حماية الجنود مثلاً، لكان الجيش سيصبح أكثر قدرة على تحضير وتدريب القوات العسكرية على المعارك الطاحنة التي تنتظرها في المدن، لكن الجيش الروسي انشغل بمنع تسريب المعلومات، فأخفى خططه عن معظم الأوساط العسكرية وأضعف جاهزية العناصر وأعاق مساره بنفسه، ولو أرادت موسكو أن تتجنب الخسائر البشرية الكبرى، ما كانت لتطبّق الاستراتيجية نفسها بعدما كشفت الاستخبارات الغربية خطط الغزو الروسي ونشرتها علناً، لكن أصرّ الكرملين على خوض الحرب بالشكل المُخطط له، فأرسل جنوده لمحاربة القوات الأوكرانية التي كانت تنتظر وصوله في بعض الأماكن.