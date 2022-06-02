21
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مشكلة الجيش الروسي داخلية
Lebanon 24
02-06-2022
|
17:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
إذا انهارت شعبية الغزو الروسي تزامناً مع استمرار الحرب، فقد تعود العائلات الروسية إلى عاداتها القديمة وتفضّل إبعاد أبنائها عن التجنيد عن طريق الرشوة أو إخفائهم داخل البلد أو في الخارج، وفي هذه الحالة قد يضطر الجيش لتغيير طريقة تعامله مع عناصره.
Advertisement
قبل ستة أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، اجتمع عدد صغير من الجنود الروس داخل خِيَمهم في بيلاروسيا، وحصل أحدهم على هاتف ذكي سراً، ثم تصفّح مع المحيطين به مواقع إخبارية غربية، حيث قرأ الجنود قصة أثارت صدمتهم: وفق تقارير الاستخبارات الغربية، توشك روسيا على غزو جارتها أوكرانيا، وبعد مرور خمسة أيام، كشف القادة أنهم يوشكون على غزو أوكرانيا فعلاً، حتى أنهم هددوا العناصر باتهامهم بالانشقاق عن الجيش إذا لم يشاركوا في هذه الحملة.
تملك روسيا معدات عسكرية متطورة وتتفوق على مستويات عدة نظرياً، لكنها تعثرت في عملياتها ومقارباتها الاستراتيجية والتكتيكية في أوكرانيا بسبب تخطيطها المبني على فرضيات غير صحيحة، وجداولها الزمنية غير الواقعية، وأهدافها غير العملية، حتى أنها واجهت المشاكل نتيجة إمداداتها الشائبة، وخدماتها اللوجستية السيئة، وغياب الحماية الكافية للقوات العسكرية، وسوء قيادتها عموماً، فلا تقتصر هذه المشاكل على المعدات التقنية أو سوء التدريبات أو الفساد، بل إنها ترتبط أيضاً بمشكلة كامنة وأكثر تأثيراً: لا يهتم الجيش فعلياً بحياة وراحة عناصره، ففي أوكرانيا، يجد الجيش الروسي صعوبة في استرجاع جثث القتلى، ويخفي حجم الخسائر البشرية، ولا يبالي بعائلات الجنود القلقة، وقد ينفق هذا الجيش مليارات الدولارات على معدات جديدة، لكنه لا يعالج إصابات الجنود بالشكل المناسب ولا يهتم عموماً بالصدمات التي يعيشها العناصر.
من الواضح أن ثقافة اللامبالاة تُضعِف فاعلية الجيش الروسي، بغض النظر عن مستوى تحديثه في الفترة الأخيرة، ففي الولايات المتحدة، يكون الجندي البارع سعيداً في المقام الأول، مما يعني أن يتلقى ما يحتاج إليه من الطعام والمال والاحترام، لكن تتصرف القيادة الروسية العليا وكأن الجنود عامل ثانوي، فتتخذ قرارات تكتيكية وكأنها تستطيع المجازفة بالناس عشوائياً لبلوغ أهداف غير مدروسة إلى حين تحقيق النجاح، ولا مفر من أن يُحبِط هذا الموقف الانهزامي معنويات الجنود ويُضعِف فاعلية القتال، حيث أصبحت نتائج هذه المقاربة واضحة.
يحمل الجيش الروسي تاريخاً طويلاً في إساءة معاملة عناصره وعائلاتهم المرعوبة، ومن الواضح أن ثقافة اللامبالاة هذه امتدت إلى الغزو الروسي الأخير، ولو لم تؤثر العمليات الأمنية المفرطة على مستوى حماية الجنود مثلاً، لكان الجيش سيصبح أكثر قدرة على تحضير وتدريب القوات العسكرية على المعارك الطاحنة التي تنتظرها في المدن، لكن الجيش الروسي انشغل بمنع تسريب المعلومات، فأخفى خططه عن معظم الأوساط العسكرية وأضعف جاهزية العناصر وأعاق مساره بنفسه، ولو أرادت موسكو أن تتجنب الخسائر البشرية الكبرى، ما كانت لتطبّق الاستراتيجية نفسها بعدما كشفت الاستخبارات الغربية خطط الغزو الروسي ونشرتها علناً، لكن أصرّ الكرملين على خوض الحرب بالشكل المُخطط له، فأرسل جنوده لمحاربة القوات الأوكرانية التي كانت تنتظر وصوله في بعض الأماكن.
المصدر: الجريدة الكويتية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
Lebanon 24
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
02:32 | 2022-06-02
02/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري حديث المواقع.. ظهرت بصورة نادرة وأصبحت تشبه والدها كثيراً!
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري حديث المواقع.. ظهرت بصورة نادرة وأصبحت تشبه والدها كثيراً!
03:23 | 2022-06-02
02/06/2022 03:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
01:15 | 2022-06-02
02/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
03:00 | 2022-06-02
02/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
00:09 | 2022-06-02
02/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:00 | 2022-06-03
من جديد... بايدن يدعو إلى "حظر" بيع البنادق الهجومية للأفراد
23:15 | 2022-06-02
السيناريو يتكرر.. قتلى في إطلاق نار في كنيسة في ولاية أيوا الأميركية
17:24 | 2022-06-02
لماذا يُهدّد كيم جونغ أون بشن حرب استباقية؟
17:16 | 2022-06-02
مباحثات أميركية - إسرائيلية للتصدّي لنووي إيران
16:59 | 2022-06-02
الاتحاد الأوروبي يتراجع عن فرض عقوبات على البطريرك كيريل
16:30 | 2022-06-02
باتروشيف: الغرب يطمح للقضاء على الدولة الروسية وإذلال الروس
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
03/06/2022 07:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
03/06/2022 07:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
03/06/2022 07:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact