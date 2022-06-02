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عربي-دولي

مباحثات أميركية - إسرائيلية للتصدّي لنووي إيران

Lebanon 24
02-06-2022 | 17:16
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أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون التزامهم بتنسيق الجهود، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، عقب اجتماعات عُقِدت في واشنطن.
مع تعاظم احتمال عودة ملف إيران الذري إلى مجلس الأمن الدولي وتفعيل العقوبات الدولية ضدها تحت بند الفصل السابع، الذي يخول استخدام القوة، أفاد البيت الأبيض في بيان، أمس، في ختام اجتماع بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي جيك سوليفان مع نظيره الإسرائيلي ايال حولتا بأن الممثلين عن كلا الجانبين "التزموا بتنسيق الجهود" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وردعها عن مواصلة أنشطتها الإقليمية العدوانية.
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وقال البيان إن اجتماع كبار المسؤولين تناول الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي تعزز التنسيق والأهداف، وبالتعاون بين جيوش كلا البلدين.
وأكد استمرار التنسيق بين المسؤولين بشكل وثيق بسلسلة من القضايا ذات المصلحة المشتركة، وأنهم سيبقون موحدين ضد كل التهديدات التي تنعكس على مصالحهم الوطنية.
وجاء البيان بعد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، بياناً بأن عشرات المقاتلات الإسرائيلية نفذت مناورات جوية فوق البحر المتوسط استعداداً لهجوم طويل المدى، موضحاً أن التدريب شمل عشرات المقاتلات التي حاكت سيناريو رحلة طويلة المدى وهجوم في العمق، بما يشمل تزويد وقود جوي.
وذكر أن المناورات جرت في إطار تدريب مركبات النار التي تستغرق شهراً كاملاً، وكجزء من الجاهزية لسيناريوهات حرب متعددة الجبهات القريبة والبعيدة في إشارة إلى استهداف المنشآت الذرية الإيرانية.
وجاء البيان الأميركي والمناورات الإسرائيلية التي شاركت بها طائرات أميركية بشكل لوجستي لأول مرة، على خلفية شلل المفاوضات بين طهران والدول العظمى الرامية لإعادة قيود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يبدو أنها على وشك الانهيار.

دفاعي إقليمي
ووسط تحذيرات غربية من أن إيران تقترب من النقطة التي ستتمكن منها من الانتقال إلى تطوير سلاح ذري بالوقت الذي تريد، أفاد تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية بأن اتصالات أميركية – إسرائيلية، تناولت أخيراً، ضرورة توطيد إسرائيل علاقاتها مع الإمارات وربما مع السعودية.
وأحد الاتجاهات المركزية في هذا السياق هو تشكيل منظومة دفاع جوي إقليمية، لمواجهة الصواريخ البالستية والكروز والطائرات المسيرة "الدرون" الإيرانية. وتوقعت أن تدفع زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط لتعزيز العلاقات الأمنية بين دول المنطقة.
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