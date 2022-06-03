25
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
30
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من جديد... بايدن يدعو إلى "حظر" بيع البنادق الهجومية للأفراد
Lebanon 24
03-06-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى "حظر" بيع بنادق هجومية للأفراد، وذلك في خطاب متلفز ألقاه بعد تسعة أيام على مذبحة مروعة راح ضحيتها 19 طفلاً ومدرّستان في مدرسة في تكساس.
وسأل الرئيس الأميركي وقد بدا عليه التأثر "كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟"، مشددا على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، المحدد حاليا عند 18 عاما، إلى 21 عاما.
Advertisement
ودان بايدن رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول".
وقال في خطابه الذي وجهه إلى الأمة "حان الوقت كي يفعل مجلس الشيوخ شيئا"، مضيفا أن المشرعين "لا يمكن أن يخذلوا الشعب الأميركي مرة أخرى"
والخميس أصيب خمسة أشخاص جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة أثناء دفن رجل قتِل أواخر مايو بأيدي الشرطة، وفق ما أفادت قوات الأمن وقناة محلية.
حصلت وقائع الخميس غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما (جنوب شرق) أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وبعد أقل من عشرة أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلاً ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس.
منذ مذبحة يوفالدي، وقع أكثر من عشرين حادث إطلاق نار سقط خلاله كثير من الضحايا في الولايات المتحدة، وفق منظمة "غان فايولنس آركايف".
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادث سير مروّع في خلدة... وهكذا تمّ سحب جثة من داخل سيارة!
Lebanon 24
حادث سير مروّع في خلدة... وهكذا تمّ سحب جثة من داخل سيارة!
05:21 | 2022-06-02
02/06/2022 05:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنشر صورة للفاتورة... "المنقوشة" بـ77 ألف!
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنشر صورة للفاتورة... "المنقوشة" بـ77 ألف!
08:23 | 2022-06-02
02/06/2022 08:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-06-02
02/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا ما أعلنه المكتب الاعلامي لوزير الماليّة
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا ما أعلنه المكتب الاعلامي لوزير الماليّة
07:03 | 2022-06-02
02/06/2022 07:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-02
02/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2022-06-03
شرطة هونغ كونغ تحذر من تنظيم تظاهرات لإحياء ذكرى تيان أنمين
03:30 | 2022-06-03
روسيا تفوز بالحرب الإقتصادية.. وقوات بوتين بعيدة جداً عن الانسحاب
03:00 | 2022-06-03
روسيا تلاحق نجل برلمانية بريطانية "قتل قائدا شيشانيا في أوكرانيا"..ماذا في التفاصيل؟
02:30 | 2022-06-03
مشروع قرار أميركي لدفع طهران للتعاون مع الوكالة الذرية
02:00 | 2022-06-03
المخابرات الأميركية تؤكد: بوتين مريض وفراغ السلطة قد يكون خطيرا جدا
01:30 | 2022-06-03
إيران.. مقتل قائد بفيلق القدس في ظروف غامضة
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
03/06/2022 11:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
03/06/2022 11:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
03/06/2022 11:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact