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عربي-دولي
إدراج 71 مؤسسة من روسيا وبيلاروسيا على قائمة أميركا السوداء.. اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
03-06-2022
|
00:30
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أضافت الولايات المتحدة 71 كيانا جديدا من روسيا وروسيا البيضاء إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية، في إطار جهودها لحرمان الجيش الروسي من التكنولوجيا الأميركية وعناصر أخرى.
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تأتي قيود التصدير ضمن مجموعة من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الخميس ردا على الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك عقوبات على المزيد من الأثرياء الروس وأعضاء النخبة في البلاد.
وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات أخرى مثل الأكاديمية الروسية للعلوم. وفي المجمل، أضافت وزارة التجارة حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب دعم الجيش الروسي منذ شباط.
المصدر:
سكاي نيوز
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