المخابرات الأميركية تؤكد: بوتين مريض وفراغ السلطة قد يكون خطيرا جدا





ويأتي التقييم، الذي نسبته نيوزويك إلى مسؤولين رفيعي المستوى في ثلاث وكالات استخبارات أميركية منفصلة بعد أشهر من التكهنات بأن الرجل القوي الروسي يعاني من أمراض مزمنة.

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وقال مسؤول في المخابرات الأميركية: "بوتين مريض بالتأكيد" مشيرًا إلى أن "ما إذا كان سيموت قريبًا هو مجرد تكهنات". يعتقد مجتمع الاستخبارات الأميركية أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتدهور وأنه يعالج من مرض السرطان، بحسب تقرير جديد.ويأتي التقييم، الذي نسبته نيوزويك إلى مسؤولين رفيعي المستوى في ثلاث وكالات استخبارات أميركية منفصلة بعد أشهر من التكهنات بأن الرجل القوي الروسي يعاني من أمراض مزمنة.وقال مسؤول في المخابرات الأميركية: "بوتين مريض بالتأكيد" مشيرًا إلى أن "ما إذا كان سيموت قريبًا هو مجرد تكهنات".





وقال التقرير إن التقييم يدعم النظرية القائلة بأن بوتين كان غائبا عن الساحة العالمية في معظم شهر نيسان لأنه كان يخضع لعلاج من سرطان متقدم.



وتساءل الضابط المتقاعد هل بوتين مريض؟ لكن لا ينبغي أن ندع انتظار موته يقودنا إلى اتخاذ إجراءات استباقية من جانبنا، قد يكون فراغ السلطة بعد بوتين خطيرًا جدًا على العالم".



وبحسب ما ورد يعتقد مجتمع الاستخبارات أن بوتين يشعر بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة وأنه ربما نجا من محاولة اغتيال في اذار. وزعم مسؤولان آخران أحدهما من وكالة استخبارات الدفاع وضابط متقاعد من القوات الجوية إن النظرة المستقبلية للرئيس الروسي قاتمة وفقًا للتقرير.وقال التقرير إن التقييم يدعم النظرية القائلة بأن بوتين كان غائبا عن الساحة العالمية في معظم شهر نيسان لأنه كان يخضع لعلاج من سرطان متقدم.وتساءل الضابط المتقاعد هل بوتين مريض؟ لكن لا ينبغي أن ندع انتظار موته يقودنا إلى اتخاذ إجراءات استباقية من جانبنا، قد يكون فراغ السلطة بعد بوتين خطيرًا جدًا على العالم".وبحسب ما ورد يعتقد مجتمع الاستخبارات أن بوتين يشعر بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة وأنه ربما نجا من محاولة اغتيال في اذار.

وقال أحد كبار ضباط المخابرات: "قبضة بوتين قوية لكنها لم تعد مطلقة والمناورات داخل الكرملين لم تكن أكثر حدة، حيث شعر الجميع أن النهاية قريبة."



كما حذر المسؤولون من أنه مع تزايد عزلة بوتين، أصبح الوصول إلى معلومات استخبارية موثوقة أكثر صعوبة.



وقال مسؤول كبير في المخابرات "أحد أفضل مصادر معلوماتنا الاستخبارية جف إلى حد كبير نتيجة حرب أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه نظرًا لأن اجتماعات بوتين أقل مع القادة الأجانب، فإن فرص التعرف على المزيد حالته باتت صعبة.