روسيا تلاحق نجل برلمانية بريطانية "قتل قائدا شيشانيا في أوكرانيا"..ماذا في التفاصيل؟

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قال الحرس الوطني الروسي إن قائدا شيشانيا قتل بمعركة مع متطوعين أجانب في أوكرانيا، من ضمنهم نجل نائبة بريطانية، باعتباره أحد المسؤولين عن مقتله.وانضم بن غرانت، وهو جندي سابق في البحرية الملكية، ويبلغ من العمر 30 عاما، وابن النائبة عن حزب المحافظين، هيلين غرانت، إلى المتطوعين البريطانيين والأميركيين الذين يقاتلون القوات الروسية في أوكرانيا بشهر مارس الماضي.ونقل موقع "ذا ديلي بيست" عن الحرس الوطني الروسي قوله إن "الرقيب الشيشاني، آدم بيسلطانوف، وهو قائد لواء عملياتي منفصل لمنطقة شمال القوقاز التابعة للحرس الوطني، قتل في هجوم على القوات الروسية من قبل مجموعة مرتزقة من بريطانيا والولايات المتحدة".وأضاف الحرس الوطني في بيان، الثلاثاء، أن "ناقلة الجند المدرعة التي كان يتواجد فيها بيسلطانوف تعرضت لإطلاق نار، وأصيبت بقذائف صاروخية وتدمرت".ووفقا للبيان فإن "كاميرا GoPro التقطت صورا للهجوم، وإن أحد مقاتلي مجموعة المرتزقة هو نجل النائبة البريطانية بن غرانت"، مضيفا أن "لجنة التحقيق الروسية أعلنت هذا الأسبوع أنها تحقق بدور غرانت في قيادة الكمين".وشارك بيسلطانوف بالحرب في أوكرانيا منذ أن شن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غزوا شاملا في 24 شباط الماضي. وفي ضوء مقتله، والأنباء عن دور غرانت المزعوم في ذلك، تناولت تقارير إعلامية روسية فكرة ضرورة محاسبته وتطبيق عقوبة "الموت" بحقه.