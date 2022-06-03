روسيا تفوز بالحرب الإقتصادية.. وقوات بوتين بعيدة جداً عن الانسحاب

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انقضت حتى الآن ثلاثة أشهر منذ أن شن الغرب حربه الاقتصادية على روسيا، والأمور لا يسير وفق الخطة، لا بل على العكس من ذلك، فإن الأمور تسير بشكل سيء للغاية بالفعل.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "تم فرض العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لأنها كانت تعتبر الخيار الأفضل، ولكن لأنها كانت أفضل من مسارين آخرين متاحين: عدم القيام بأي شيء أو التورط عسكريًا. تم فرض المجموعة الأولى من التدابير الاقتصادية فور الغزو، عندما كان من المفترض أن تستسلم أوكرانيا في غضون أيام. لكن ذلك لم يحدث، ونتيجة لذلك، تم تكثيف العقوبات - رغم أنها لا تزال غير كاملة - تدريجياً. على الرغم من ذلك، لا توجد إشارة فورية الى انسحاب روسيا من أوكرانيا وهذا ليس مفاجئًا، لأن العقوبات كان لها تأثير ضار في زيادة تكلفة صادرات النفط والغاز الروسية، مما أدى إلى تعزيز ميزانها التجاري بشكل كبير وتمويل مجهودها الحربي. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، يمكن لبوتين أن يتباهى بفائض في الحساب الجاري قدره 96 مليار دولار (76 مليار جنيه إسترليني) - أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم للفترة نفسها من عام 2021. عندما أعلن الاتحاد الأوروبي حظره الجزئي على صادرات النفط الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتفعت تكلفة النفط الخام في الأسواق العالمية، مما قدم للكرملين مكاسب مالية أخرى غير متوقعة. لا تجد روسيا صعوبة في إيجاد أسواق بديلة لطاقتها، حيث ارتفعت صادرات النفط والغاز إلى الصين في نيسان بأكثر من 50٪ على أساس سنوي".وتابعت الصحيفة، "هذا لا يعني أن العقوبات خالية من المتاعب بالنسبة لروسيا. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 8.5٪ هذا العام مع انهيار الواردات من الغرب. وتمتلك روسيا مخزونات من السلع الأساسية للحفاظ على استمرارية اقتصادها، ولكن بمرور الوقت ستُستنفد. لكن أوروبا تحاول التخلص تدريجياً وعدم الاعتماد على الطاقة الروسية، وبالتالي تم تجنب أزمة مالية فورية لبوتين. إن الروبل - بفضل ضوابط رأس المال والفائض التجاري الصحي - قوي. ولدى الكرملين الوقت للعثور على مصادر بديلة لقطع الغيار والمكونات من الدول الراغبة في الالتفاف على العقوبات الغربية. عندما التقى المحركون العالميون في دافوس الأسبوع الماضي، كانت الرسالة العامة هي إدانة العدوان الروسي وتجديد الالتزام بالوقوف بقوة وراء أوكرانيا. لكن سرا، كان هناك قلق بشأن التكاليف الاقتصادية لحرب طويلة الأمد. إن هذه المخاوف مبررة تماماً. أعطى الغزو الروسي لأوكرانيا دفعة إضافية لضغوط الأسعار القوية بالفعل. يبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 9٪ - وهو أعلى مستوى له منذ 40 عامًا - وقد سجلت أسعار البنزين مستوى قياسيًا ومن المتوقع أن يرتفع سقف أسعار الطاقة بمقدار 700-800 جنيه إسترليني سنويًا في تشرين الأول. أعطى الغزو الروسي لأوكرانيا دفعة إضافية لضغوط الأسعار القوية بالفعل".وأضافت الصحيفة، "نتيجة للحرب، تواجه الاقتصادات الغربية فترة من النمو البطيء أو السلبي وتضخما متصاعدا في عودة إلى الركود التضخمي في السبعينيات. وتشعر البنوك المركزية - بما في ذلك بنك إنجلترا أنه يتعين عليها الاستجابة للتضخم الذي يقترب من رقمين عن طريق رفع أسعار الفائدة. من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة. تواجه الدول الأوروبية الأخرى المشاكل عينها، إن لم يكن أكثر من ذلك، لأن معظمها يعتمد على الغاز الروسي أكثر من المملكة المتحدة. تختلف المشاكل التي تواجه البلدان الفقيرة في العالم من حيث الحجم. بالنسبة لبعضهم، لا تكمن المشكلة في الركود التضخمي، بل المجاعة، نتيجة لإغلاق إمدادات القمح من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. وكما قال ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي: "في الوقت الحالي، صوامع الحبوب في أوكرانيا ممتلئة. في الوقت نفسه، يتجه 44 مليون شخص حول العالم نحو المجاعة". في كل منظمة متعددة الأطراف - صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة - تتزايد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية. الموقف بسيط: ما لم تكن الدول النامية مصدرة للطاقة، فإنها تواجه ضربة ثلاثية تؤدي فيها أزمات الوقود والغذاء إلى أزمات مالية. في مواجهة خيار إطعام سكانها أو الدفع لدائنيها الدوليين، ستختار الحكومات الخيار الأول. كانت سريلانكا أول دولة تخلفت عن سداد ديونها منذ الغزو الروسي، لكن من غير المرجح أن تكون الأخيرة. يبدو العالم أقرب إلى أزمة ديون كاملة من أي وقت مضى منذ التسعينيات".وبحسب الصحيفة، "لقد تمت إدانة بوتين بحق بسبب "تسليح" الطعام، لكن استعداده للقيام بذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا. منذ البداية، كان الرئيس الروسي يلعب لعبة طويلة، في انتظار تفكك التحالف الدولي ضده. يعتقد الكرملين أن عتبة روسيا للألم الاقتصادي أعلى من عتبة الغرب، وربما تكون على حق في ذلك. إن كان هناك حاجة إلى دليل على أن العقوبات لا تجدي نفعا، فإن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يوفر ذلك. الأمل هو أن تحقق التكنولوجيا العسكرية الحديثة من الولايات المتحدة ما فشل حظر الطاقة والاستيلاء على الأصول الروسية حتى الآن في تحقيقه: إجبار بوتين على سحب قواته. الهزيمة الكاملة لبوتين في ساحة المعركة هي إحدى الطرق التي يمكن أن تنتهي بها الحرب، على الرغم من أن الأمور لا تبدو على الأرجح على هذا النحو. هناك نتائج أخرى محتملة. الأولى هي أن الحصار الاقتصادي سينجح في نهاية المطاف، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا على التراجع. والآخر هو تسوية تفاوضية".وختمت الصحيفة، "لن يستسلم بوتين دون قيد أو شرط، وإمكانية حدوث أضرار جانبية خطيرة من الحرب الاقتصادية واضحة: انخفاض مستويات المعيشة في البلدان المتقدمة؛ مجاعة وأعمال شغب بسبب الغذاء وأزمة ديون في العالم النامي. إن الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية تعني أنه من الصعب حاليًا قبول المساومة مع الكرملين، لكن الواقع الاقتصادي يشير إلى شيء واحد فقط: سيتم إبرام صفقة عاجلاً أم آجلاً".