كيف يمكن لروسيا الالتفاف على عقوبات النفط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي؟

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يمكن أن ترد موسكو على العقوبات الأوروبية على النفط الروسي من خلال البحث عن مشترين آخرين لخامها أو من خلال خفض الإنتاج للحفاظ على ارتفاع الأسعار. سيكون لإجراءاتها تأثير اقتصادي عالمي - ما لم تتدخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على حظر 90 بالمئة من الخام الروسي بحلول نهاية العام كجزء من حزمة العقوبات السادسة التي تفرضها الكتلة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا. وقالت هيليما كروفت، العضوة المنتدبة والرئيسة العالمية لاستراتيجية السلع في RBC Capital، "من الواضح أن الرد الروسي سوف يراقب عن كثب". تعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وثاني أكبر مصدر للنفط الخام بعد المملكة العربية السعودية ، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة. قال حسين العسكري، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، "ما يجري الآن سيغير تجارة النفط والغاز الطبيعي في المستقبل. لن تنخفض أسعار النفط في أي وقت قريب وستظل تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا محسوسة لبضع سنوات". وأضاف: "كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تستخدم عقوبات استباقية قوية على روسيا وأن تكون أكثر صرامة مع منتجي النفط في أوبك لزيادة إنتاج النفط "."البحث عن مشترين آخرينوتابعت الشبكة، "سواء تمكنت روسيا من تفريغ النفط الخاضع للعقوبات واكتشاف المقدار الذي ستتمكن من بيعه فسيؤثر ذلك على أسعار النفط على مستوى العالم. فقرابة 36٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط تأتي من روسيا.وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن بلاده ستبحث عن مشترين آخرين لنفطها. وتابع عبر تويتر، مشيرًا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "كما قالت بالأمس ، ستجد روسيا مستوردين آخرين".لدى موسكو بالفعل مشتريان محتملان لخامها: الصين والهند. كانت الدول تشتري النفط الروسي بأسعار مخفضة ويقول مراقبو الصناعة إن هذا يبدو أنه سيستمر،بينما تستورد الهند تقليديًا القليل جدًا من النفط الخام من روسيا - فقط ما بين 2٪ إلى 5٪ سنويًا، وفقًا لمراقبي السوق - ارتفعت مشترياتها في الأشهر الأخيرة. اشترت الهند 11 مليون برميل في آذار، وقفز هذا الرقم إلى 27 مليونًا في نيسان و21 مليونًا في أيار، وفقًا لأرقام شركة بيانات السلع الأساسية Kpler. كانت الصين بالفعل أكبر مشتر منفرد للنفط الروسي، لكن مشترياتها من النفط ارتفعت أيضًا. من آذار إلى أيار، اشترت 14.5 مليون برميل - بزيادة ثلاثة أضعاف عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات Kpler".تخفيضات الإنتاجوبحسب الشبكة، "يمكن لروسيا أيضًا أن تخفض إنتاجها من النفط الخام وصادراتها لتخفيف الضربة التي تلحق بأموالها. قال نائب رئيس شركة النفط الروسية "لوك أويل"، ليونيد فيدون، يوم الأحد، إن بلاده يجب أن تخفض إنتاجها النفطي بنسبة تصل إلى 30٪ لدفع الأسعار للارتفاع وتجنب بيع البراميل بعد فرض حسومات عليها.وقالت كروفت الثلاثاء، "أعرب المسؤولون في واشنطن عن قلقهم من أن موسكو قد تتحرك لعكس التراجع المنظم في نهاية العام عن طريق خفض الصادرات خلال الصيف لإلحاق أقصى قدر من الألم الاقتصادي بأوروبا واختبار التصميم الجماعي للدول الأعضاء للدفاع عن أوكرانيا". وأضافت أنه نظرًا للمخزون "المنخفض بشكل ينذر بالخطر" وندرة طاقة التكرير، فإن وقف الإنتاج الروسي الوقائي قد يكون له تأثير اقتصادي ضار للغاية هذا الصيف.كتب إدوارد غاردنر، وهو خبير اقتصاد السلع في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، "بالنسبة لروسيا، نعتقد أن تأثير انخفاض حجم الصادرات هذا العام سيعوضه في الغالب ارتفاع الأسعار". وتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي وصادراته بنحو 20 بالمئة بنهاية العام. في حين يتم تداول خام الأورال، وهو مزيج النفط الرئيسي الذي تصدره روسيا، بسعر مخفض مقارنة بالمعايير العالمية، إلا أن سعره حاليًا يبلغ 95 دولارًا للبرميل - لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل عام، وفقًا لغاردنر. ولكن إذا انخفض الإنتاج الروسي، فقد يتدخل اللاعبون الآخرون للمساعدة في ترويض الأسعار.ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس نقلاً عن مصادر أن المملكة العربية السعودية مستعدة لزيادة إنتاج الخام إذا انخفض إنتاج روسيا بشكل كبير بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي".