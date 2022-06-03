فيديو راقص لنجل وزيرة متهم بالقتل يثير جدلا

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وظهر نجل الوزيرة في الفيديو وهو يرقص في غرفته في أميركا على أنغام أغنية غربية كما كان يقوم بتصوير نفسه، فيما أكد المغردون أن الشاب يبدو أنه كان يحاول الخروج من حالة نفسية لازمته بالرقص والإحساس بالسعادة. أثار فيديو راقص تداوله رواد مواقع التواصل في مصر لرامي هاني فهيم نجل السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة المصرية والذي اتهم بقتل اثنين من زملائه في أميركا جدلا واسعا حول حالة الشاب الصحية وما تردد عن إصابته بمرض نفسي.وظهر نجل الوزيرة في الفيديو وهو يرقص في غرفته في أميركا على أنغام أغنية غربية كما كان يقوم بتصوير نفسه، فيما أكد المغردون أن الشاب يبدو أنه كان يحاول الخروج من حالة نفسية لازمته بالرقص والإحساس بالسعادة.

ونقل موقع "العربية": تزامن ذلك مع ما كشفته وسائل إعلام مصرية من أن نجل الوزيرة وكما كتب في تدوينات سابقة له على موقع تويتر كان يعاني من الفراغ والوحدة وأنه كان يبحث عن فتاة تحبه وتشعر به وتتفهم مشاعره، مضيفة أن الشاب رامي أعلن تعرضه للتنمر في طفولته من جانب اصدقائه ومن دائرة أقاربه.



وأضافت أن نجل الوزيرة تعرض قبل عام لحالة نفسية سيئة لازمته واضطرت على إثره والدته إلى السفر لأميركا لتكون بجواره. كما أودع مصحة نفسية بعد وصوله لما يشبه الانهيار النفسي، مشيرة إلى أنه كان يقرأ كتبا عن السحر الأسود والاكتئاب والاستقطاب.



يذكر أن دفاع نجل الوزيرة سيتقدم بمستندات تفيد بمعاناته من مرض نفسي وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام المصرية.

واتهم نجل الوزيرة بقتل زميله في العمل أميركي الجنسية وشخص آخر، وحددت المحكمة العليا جلسة 17 حزيران الجاري لمحاكمته.



وأعلنت الوزيرة المصرية وعبر تدوينة لها على فيسبوك أن عائلتها تمر بمحنة، في إشارة إلى اتهام ابنها بالقتل طالبة الجميع بالدعاء لها وبالرحمة للضحايا.

(العربية)