22
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحرب الأوكرانية.. هل ستغيّر خريطة الطاقة العالمية للأبد؟
Lebanon 24
03-06-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "
هل تغير الحرب الأوكرانية خريطة الطاقة العالمية للأبد؟"، وجاء فيه:
Advertisement
مع إقرار الاتحاد الأوروبي لحظر جزئي تدريجي على النفط الروسي ضمن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا، تتصاعد المخاوف من تعقيد التحديات الماثلة أمام أمن الطاقة العالمي.
عملت موسكو في مقابل العقوبات وكخطوة استباقية وفق خبراء طاقة، على تحويل بوصلتها النفطية من أوروبا نحو آسيا عبر رفع وتيرة مبيعاتها من الذهب الأسود لها، وبأسعار تفضيلية مشجعة وخاصة إلى العملاقين الآسيويين، الهند والصين، واللذين باتا من أهم المستوردين للنفط الروسي لا سيما في ظل الحرب الأوكرانية، وما جرته من عقوبات غربية صارمة على الروس.
ويرى مراقبون أن بكين ونيودلهي ستكونان ربما أكبر مستفيدين من هذه الخطوة الأوروبية، عبر حصولهما على احتياجاتهما النفطية وبأسعار مخفضة في ظل التصاعد المتواصل في أسعار النفط والطاقة عالميا على وقع العقوبات الغربية ضد روسيا.
مع هذا، يشير آخرون إلى أن حظر نفط روسيا ولو جزئياً من قبل الأوروبيين سينجم عنه بداهة ارتفاع أكبر في أسعار النفط ومشتقاته من المحروقات في أوروبا وحول العالم، ما سينعكس تخفيفاً لوطأة القرار الأوروبي على الاقتصاد الروسي عبر تعويض النقص الحاصل في مبيعات النفط الروسية بسبب الحظر الأوروبي عبر ضخ مزيد من الواردات المالية لخزينة موسكو.
يقول الخبير الاقتصادي والمستشار في قطاع النفط والطاقة، عامر الشوبكي في حديث مع سكاي نيوز عربية: "تتبلور ولا شك ملامح خريطة جديدة للطاقة العالمية ترسم الآن على وقع تجاذبات الأزمة الأوكرانية واصطفافاتها الحادة، وهي تبدو خريطة غير مؤقتة وتتسم بطابع دائم وبعيد المدى، حيث تتحول صادرات النفط الروسي من أوروبا صوب آسيا وخاصة نحو الهند والصين، خاصة أن نيودلهي هي أكبر مستورد للنفط في العالم وبالتالي ستتمكن موسكو من استيعاب الفائض من نفطها المباع لأوروبا سابقا، وتسويقه بسهولة للأسواق الصينية والهندية المتعطشة للنفط، خاصة إذا كان رخيص الثمن، حيث يبيع الروس نفطهم بسعر أرخص بنحو 30 دولاراً للبرميل الواحد عن سعر برميل نفط برنت، في إطار ما يسمونه تخفيضا للدول الصديقة والحليفة".
ويضيف الشوبكي أن "تكاليف نقل النفط الروسي من موانئ البحر الأسود لأوروبا أقل وبكثير من تكاليف نقلها إلى البلدان الآسيوية، عبر البحر الأبيض المتوسط ومضيق قناة السويس، ومن ثم البحر الأحمر للوصول للموانئ الآسيوية، لكن طبيعة الصراع الحادة بين روسيا والغرب تفرض منطقها وخياراتها".
وهكذا فالكميات المرسلة أخيراً من نفط روسيا إلى الصين والهند، كما يشرح الشوبكي :"هي الأكبر في تاريخ إرساليات وصادرات النفط الروسية، وبالتأكيد هذا سيشكل خياراً جيداً ومربحاً لروسيا لتعويض صادراتها النفطية لأوروبا المتراجعة بفعل الأزمة والتي قد تتوقف في أي لحظة لا سيما بعد قرار القمة الأوروبية بدء تطبيق حظر جزئي عليها".
ويتابع المستشار في قطاع النفط والطاقة :"الأوروبيون باستثنائهم النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب من الحظر، والذي جاء مراعاة على وجه الخصوص لهنغاريا التي ترفض بقوة حظر النفط الروسي والذي يصلها عبر أنبوب دروغبا من روسيا، يكشف مرة أخرى حقيقة أن فرض حظر كامل وشامل على واردات النفط من روسيا لدول الاتحاد الأوروبي، يبدو خياراً صعباً كي لا نقول مستحيلاً".
وفيما يتواصل شحن كميات ضخمة وقياسية غير مسبوقة من النفط الروسي على متن ناقلات إلى الصين والهند، طيلة الأسابيع الماضية خاصة بعيد اندلاع الحرب في أوكرانيا، تفوقت بذلك آسيا على أوروبا كأكبر مشترٍ للنفط الروسي لأول مرة خلال شهر أبريل الماضي، وسط توقعات بارتفاع نسبة المبيعات النفطية الروسية في الأسواق الآسيوية خلال شهر مايو الجاري، وفي ظل القرار الأوروبي الأخير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)
02:00 | 2022-06-03
03/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث المواقع.. أصبحت شابة والجمهور يُشبهها بوالدتها (صورة)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث المواقع.. أصبحت شابة والجمهور يُشبهها بوالدتها (صورة)
03:00 | 2022-06-03
03/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبان عادا الى التنسيق:"صلحة مباركة"
Lebanon 24
نائبان عادا الى التنسيق:"صلحة مباركة"
01:15 | 2022-06-03
03/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
13:58 | 2022-06-03
03/06/2022 01:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ
Lebanon 24
اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ
06:14 | 2022-06-03
03/06/2022 06:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2022-06-03
لوكاشينكو: هناك صراع بين زيلينسكي والجيش
16:30 | 2022-06-03
كوريا الشمالية تتولى رئاسة أعلى مؤتمر أممي لنزع السلاح النووي
16:00 | 2022-06-03
معلومات لا بدّ من معرفتها.. قائمة بأقوى 10 شركات تهيمن على الطاقة الشمسية
15:30 | 2022-06-03
الناطق باسم الرئاسة الروسية يعلق على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد زوجته وولديه
15:00 | 2022-06-03
دمشق تطالب بمساءلة الدول التي فرضت عقوبات على سوريا وإلزامها بالتعويض
14:30 | 2022-06-03
وزيرة الداخلية الإيطالية: 100 يوم من الحرب في أوكرانيا تسببت في وضع خطير
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
04/06/2022 01:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
04/06/2022 01:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
04/06/2022 01:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact