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سقوط جرحى بعد اشتباكات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

Lebanon 24
03-06-2022 | 09:00
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أدى تبادل لإطلاق النار بين قوات من قرغيزستان وطاجيكستان عند الحدود المتنازع عليها الجمعة إلى سقوط "جرحى من الجانبين" حسب لجنة الأمن القومي في قرغيزستان.
وقالت اللجنة في بيان: "سقط جرحى من الجانبين" على الحدود.
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وتشهد الحدود بين البلدين الفقيرين في وسط آسيا إطلاق نار متكرر، بينما لم تحقق محادثات لترسيم الحدود تقدماً يذكر.
ونادراً ما يؤدي الأمر إلى تصعيد خطير، وسرت مخاوف من اندلاع نزاع أوسع في العام الماضي عندما قتل العشرات في أسوأ مواجهة بين البلدين منذ ثلاثة عقود من الاستقلال.
وذكرت قرغيزستان أن موجة العنف الأخيرة بدأت بتوغل القوات الطاجيكية في أراضيها.
وقالت لجنة الأمن القرغيزية في بيانها: "بينما تجاهلوا المطالب الشرعية بمغادرة أراضي جمهورية قرغيزستان، أطلق حرس الحدود الطاجيك النار على عناصر الجيش القرغيزي".
وأضافت أن مناوشات اندلعت بعد ذلك بين "دوريات حدودية من البلدين، استخدم الجانب الطاجيكي فيها قذائف هاون".
ولم تصدر طاجيكستان روايتها عما حدث.
يشار إلى أن البلدين يخوضان نزاعاً على جزء من الحدود المشتركة البالغة حوالى 1000 كيلومتر.
 
 
 
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