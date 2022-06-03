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عربي-دولي

الإعدام يُهدد ألمانياً وبريطانياً متهمان بتهريب آثار من العراق

Lebanon 24
03-06-2022 | 09:30
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تعقد محكمة عراقية الاثنين المقبل جلسة للنظر في قضية سائح ألماني وبريطاني متهمين بتهريب قطع آثار عراقية من موقع أثري في ذي قار375 كم جنوبي بغداد.
وسبق لمحكمة جنايات الكرخ أن عقدت في 15 أيار الماضي أول جلسة  في قضية السائحان الألماني فولكر وايدمان والبريطاني جيمس فيتون، اللذين دخلا العراق مع مجموعة سياحية لزيارة المناطق الأثرية في بغداد، ونينوى، وصلاح الدين، وكربلاء، وبابل، وذي قار.
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وقال المحامي فرات عبد العظيم كبة عضو فريق الدفاع عن السائح الألماني إن "التهمة الموجهة إلى السائح الألماني تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق قانون الآثار العراقي، لكننا سنعمل وفق الإجراءات القانونية المتاحة للتوصل إلى الحقائق أو حتى إعادة التحقيق في هذه القضية لإثبات براءة موكلنا". 
وتحتجز السلطات العراقية السائحين في مركز للإحتجاز في مطار بغداد الدولي.
 
 
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