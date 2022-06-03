إعلان الطوارئ الغذائية في تشاد بسبب أوكرانيا

أعلنت تشاد حالة طوارئ غذائية بعد نقص إمدادات الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الحكومة العسكرية مساء أمس الخميس، أن الوضع الغذائي تدهور بشكل كبير منذ بداية الحرب، وهناك حاجة عاجلة لمعونات إنسانية دولية.

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وذكرت الأمم المتحدة أن 5.5 ملايين تشادي، ثلث السكان، سيحتاجون إلى مساعدات غذائية هذا العام.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي اليوم الجمعة، للدعوة لرفع الحظر المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة.

وتعد أوكرانيا وروسيا من أكبر مصدري القمح في العالم. وقالت الأمم المتحدة إن 54 دولة في إفريقيا تستورد حوالي نصف قمحها من أوكرانيا، وروسيا.

وروسيا أيضاً مصدر رئيسي للأسمدة لـ12 دولة إفريقية.

وتشاد واحدة من الكثير من الدول في الساحل، التي تواجه أزمة جوع.

وبالتوازي، تواجه أثيوبيا أيضا، وكينيا، والسودان، والصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً.

وذكرت هيئات معونات أن 60 مليون شخص معرضون للجوع قريباً في منطقة الساحل بأسرها.