وزيرة الداخلية الإيطالية: 100 يوم من الحرب في أوكرانيا تسببت في وضع خطير

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قالت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، إن مئة يوم من الحرب في أوكرانيا تسببت في وضع خطير، مشددة على أهمية الجهد الدبلوماسي للتسوية في هذا البلد.وأضافت الوزيرة، خلال حدث نظمته قناة "سكاي نيوز24" الإيطالية الجمعة بمدينة البندقية، أنه "ينبغي المضي قدما في النشاط الدبلوماسي بقوة أكبر. القادة الأوروبيون، وعلى رأسهم رئيس الوزراء دراغي، يتحركون بكل وسيلة ممكنة للتوصل إلى برنامج يرى السلام في أسرع وقت ممكن"، إلا أنها أردفت "بالطبع الأمر ليس بالسهل، لأن إرادة الطرفين المعنيين مطلوبة".وأعلنت لامورجيزي أن عدد اللاجئين الأوكرانيين في إيطاليا يبلغ حتى اليوم 127 ألفا، "ذهب معظمهم إلى أصدقاء وأقارب يقيمون بالفعل في بلدنا"، أما مراكز الاستضافة فقد استقبلت "أعدادا محدودة للغاية".