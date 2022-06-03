Advertisement

عربي-دولي

لوكاشينكو: هناك صراع بين زيلينسكي والجيش

Lebanon 24
03-06-2022 | 16:55
A-
A+
Doc-P-958860-637898817494365012.jpg
Doc-P-958860-637898817494365012.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن لديه معلومات حول صراع خطير ينشب ما بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وعسكريين في الجيش الأوكراني.

بهذا الشأن صرح لوكاشينكو: "إن بولندا، كما ترون، تتأرجح بين موقفين. فهي تقبل اللاجئين تارة، ثم تعرض عنهم تارة أخرى. تقول أعطونا الأموال وسوف نحولها إلى أوكرانيا، ثم كان أن اتفقوا من قبل، معربين عن استعدادهم للاستيلاء على غرب أوكرانيا. إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك. ففي أوكرانيا، على حد علمي، بدأت مواجهة وصراع خطير بين زيلينسكي والعسكريين".
Advertisement

جاء ذلك نقلا عن وكالة "بيلتا" البيلاروسية، حيث تابع لوكاشينكو أن ذلك يعود إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني "لم يعد قادرا على القتال"، فالعسكريين، وفقا للوكاشينكو، يفهمون أكثر من أي أحد آخر، طبيعة الصراع مع روسيا. العسكريون يموتون هناك، ويرون ما يقدرون عليه، وما يستطيعونه، لكنهم لن يتمكنوا من القتال أكثر من ذلك. فقد غيرت روسيا تكتيكاتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2022-06-04
03:02 | 2022-06-04
02:30 | 2022-06-04
02:00 | 2022-06-04
01:30 | 2022-06-04
01:00 | 2022-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website