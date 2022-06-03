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عربي-دولي
لوكاشينكو: هناك صراع بين زيلينسكي والجيش
Lebanon 24
03-06-2022
|
16:55
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صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن لديه معلومات حول صراع خطير ينشب ما بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وعسكريين في الجيش الأوكراني.
بهذا الشأن صرح لوكاشينكو: "إن بولندا، كما ترون، تتأرجح بين موقفين. فهي تقبل اللاجئين تارة، ثم تعرض عنهم تارة أخرى. تقول أعطونا الأموال وسوف نحولها إلى أوكرانيا، ثم كان أن اتفقوا من قبل، معربين عن استعدادهم للاستيلاء على غرب أوكرانيا. إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك. ففي أوكرانيا، على حد علمي، بدأت مواجهة وصراع خطير بين زيلينسكي والعسكريين".
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جاء ذلك نقلا عن وكالة "بيلتا" البيلاروسية، حيث تابع لوكاشينكو أن ذلك يعود إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني "لم يعد قادرا على القتال"، فالعسكريين، وفقا للوكاشينكو، يفهمون أكثر من أي أحد آخر، طبيعة الصراع مع روسيا. العسكريون يموتون هناك، ويرون ما يقدرون عليه، وما يستطيعونه، لكنهم لن يتمكنوا من القتال أكثر من ذلك. فقد غيرت روسيا تكتيكاتها.
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