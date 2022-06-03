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عربي-دولي

الهند تقدم نصيحة لأوروبا

Lebanon 24
03-06-2022 | 12:36
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رفض وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار الاتهامات الموجهة لبلاده بـ"تسييس" مشتريات النفط الروسي. ودعا أوروبا إلى التوقف عن الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا العالمية.

جاء ذلك في معرض رد جايشانكار خلال مشاركته اليوم الجمعة في منتدى Globsec 2022 للأمن الدولي، والذي يعقد في عاصمة سلوفاكيا براتيسلافا، على مزاعم بأن الهند تمول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عن طريق شراء النفط من موسكو.
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وقال الوزير: "فيما يتعلق بمشترياتنا من النفط، لا نعرض على الناس الذهاب لشراء النفط الروسي. نحن نرسل الناس طالبين منهم شراء النفط. ونشتريه بأفضل العروض الموجودة في السوق.. لذلك لا أعتقد أنه ينبغى إعطاء الأمر صبغة سياسية".

كما أشار جايشانكار إلى أن أوروبا أيضا تشتري اليوم النفط والغاز من روسيا، وإن تم وضع الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، تم وضعها مع مراعاة مصالح رفاهية المواطنين الأوروبيين، وأضاف: "إذا كان بإمكانكم الاهتمام بأنفسكم، فيمكنكم إبداء الاهتمام بالآخرين أيضا".

وتابع: "لقد حان الوقت لأن تتجاوز أوروبا عقليتها التي تفترض أن مشكلات أوروبا هي مشكلات العالم، لكن مشكلات العالم ليست مشكلة أوروبا".
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