Advertisement

عربي-دولي

عين إيران على "مكاسب" جديدة.. تقريرٌ يكشف سرّها

Lebanon 24
03-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-958886-637898930863761846.jpg
Doc-P-958886-637898930863761846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر موقع "خطة إيران الاقتصادية اعتمدت على وهم التوصل لاتفاق نووي" تقريراً تحت عنوان، وجاء فيه: 
 
كشف موقع المونيتور الأميركي أن إيران كانت تتوقّع العودة للاتفاق النووي، فبادرت إلى إعلان خطة إصلاح اقتصادي، شملت زيادة الدعم، وتقديم منح مالية مؤقتة للمواطنين، معتمدة في ذلك على ما سيدره عليها الاتفاق من مكاسب.
Advertisement
وأشار الموقع إلى أنه "رغم ظهور أدلة جديدة على استمرار الأنشطة النووية الإيرانية، والتي أدت إلى انتكاسة جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن قادة إيران تخلوا عن الاتفاقي النووي والمكاسب المتزامنة مع تخفيف العقوبات".
رفع التخصيب
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرين في 30 أيار الماضي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يزيد 18 مرة عن الحد الذي حدده الاتفاق النووي في 2015، وأن كمية اليورانيوم المخصب حتى 60% وصلت إلى 43.1 كيلوغراماً بزيادة نحو 10 كيلوغرامات منذ آذار الماضي.
وأعلنت الوكالة أن إيران لم تقدم بعد تفسيراً لوجود مواد نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع مختلفة.
إيران مهتمة بالاتفاق
واعتبر الموقع أن إيران أرادت خطة العمل الشاملة المشتركة قبل "الجراحة الاقتصادية".
 
وقال بيجان خاجهبور، كاتب عامود في "المونيتور"، إن إيران لا تزال مهتمة حقاً بالعودة إلى صفقة من شأنها أن تخفف العقوبات الاقتصادية القاسية، مقابل قيود على برنامجها النووي، مضيفاً: "إذا رأت طهران احتمال توقيع اتفاق، فإنها ستحل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرعة كبيرة".
الجراحة الاقتصادية
وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية إصلاحات لنظام الدعم في البلاد، تضمنت منحاً نقدية مؤقتة لمعظم الإيرانيين، على أمل رفع العقوبات.
ورجح الموقع أن تؤدي تلك المنح إلى زيادة عجز الميزانية الحكومية وارتفاع معدل التضخم.
ورجح خاجهبور أيضاً أن خطة الإصلاح الاقتصادي استندت إلى الافتراض الخاطئ بأن تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة، في متناول اليد، مضيفًا أن الإجراءات الجديدة، التي أطلق عليها "الجراحة الاقتصادية" تنفذ الآن دون خطة العمل الشاملة المشتركة، ما يُظهر يأس القيادة الإيرانية من تعديل بعض الخطط الاقتصادية التي تمّ وضعتها.
نموذج مصغّر
وأشار الموقع إلى أن انهيار مبنى في عبادان جنوب إيران، ومقتل 27 شخصًا على الأقل، أجج الاحتجاجات في البلاد بعد ارتفاع الأسعار بسبب برامج الإصلاح الحكومية، والمصاعب الاقتصادية في ظل العقوبات.
واعتبر خاجهبور أن ما حدث في عبدان في الأيام القليلة الماضية "نموذج مصغّر لما يحدث في إيران"، وأضاف: "هناك درجة كبيرة من قلة الكفاءة التي لا يمكن إخفاؤها بعد الآن. الثروة لم تعد موجودة للتستر عليها".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-06-03
16:30 | 2022-06-03
16:00 | 2022-06-03
15:30 | 2022-06-03
15:00 | 2022-06-03
14:30 | 2022-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website