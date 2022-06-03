قوّتها 5 على مقياس ريختر... هزة أرضيّة ضربت الكويت فجراً

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ضربت هزة أرضية بعض المناطق في الكويت، وفق ما أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.وقال عبد الله العنزي، المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إن الشبكة سجلت زلزالا بقوة 5 على مقياس ريختر جنوب غرب منطقة الأحمدي.وشعر بالزلزال العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار من جراء الهزة الأرضية التي ضربت الكويت فجر السبت.وأظهرت فيديوهات متداوله بعض الشقوق في عدد من جدران عدد قليل من المنازل، وسقوط بعض البضائع من أرفف إحدى الجمعيات التعاونية.