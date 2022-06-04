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عربي-دولي

قلق لدي منظمة "الصحة العالمية"... وتهديد حقيقيّ من ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من "كورونا"

Lebanon 24
04-06-2022 | 00:00
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أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن التهديد المتمثل في ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا، والتي ستكون اللقاحات الحالية ضدها غير فعالة، حقيقي تماما.

وأعرب عن قلقه إزاء "الاتجاهات السائدة في بعض المناطق" على وجه الخصوص، فإن عدد الوفيات المبلغ عنها في إفريقيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ آخذ في الارتفاع. في المقابل، في أميركا، تتزايد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 وكذلك الإصابة به، مؤكدا أنه "من السابق لأوانه القول إن الوباء قد انتهى. إنه لم ينته".
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كما أكد أنه "من الصعب للغاية التكهن بكيفية تطور الفيروس.. نحن نعلم على وجه اليقين أن الخيارات المستقبلية يجب أن تكون معدية أكثر من الخيارات الحالية. لكن لا يمكننا التنبؤ بمدى قسوتها من حيث شدة المرض".

 
(روسيا اليوم)
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