فرنسا تسجل 51 إصابة بـ"جدري القرود"

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، عن اكتشاف 51 إصابة بجدري القرود، وسط ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم.وأبلغت باريس عن أولى الإصابات في أيار، وكان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة الأربعاء 33.