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عربي-دولي

فرنسا تسجل 51 إصابة بـ"جدري القرود"

Lebanon 24
04-06-2022 | 01:00
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، عن اكتشاف 51 إصابة بجدري القرود، وسط ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم.

وأبلغت باريس عن أولى الإصابات في أيار، وكان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة الأربعاء 33.
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(سكاي نيوز)
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فرنسا

جدري القرود

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