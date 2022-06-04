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عربي-دولي

ما مصير جولة بايدن إلى الشرق الاوسط؟

Lebanon 24
04-06-2022 | 02:00
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أفادت وسائل إعلام أميركية، السبت، بأن البيت الأبيض قرر تأجيل جولة كانت مقررة للرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط إلى شهر تموز المقبل.
 
 
(العربية)
 
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