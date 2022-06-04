قطار سريع يخرج عن سكته في جنوب الصين

أفادت وسائل إعلام صينية بأن قطارا سريعا انحرف عن سكته في جنوب البلاد صباح اليوم السبت، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 8 آخرين على الأقل.



وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن اثنتين من عربات القطار خرجتا عن السكة في إحدى المحطات بسبب انهيار طيني، مشيرة إلى أن القتيل هو سائق القطار، بينما أصيب مضيف و7 ركاب بجروح غير خطيرة.

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(روسيا اليوم)