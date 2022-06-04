مَنْ سيكون أول المستسلمين في حرب روسيا- أوكرانيا؟

يخوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرب استنزاف طويلة على أوكرانيا وسيبذل قصارى جهده في محاولة استخدام الأسلحة الاقتصادية، مثل حظر صادرات الحبوب الأوكرانية، لتقليل الدعم الغربي لكييف، وفقًا لأعضاء النخبة الاقتصادية الروسية.

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "استغل الكرملين إشارات التردد الأخيرة من قبل بعض الحكومات الأوروبية كمؤشر على أن الغرب قد يفقد التركيز في السعي لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية بعد فرض عقوبات على موسكو. قال ملياردير روسي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إن بوتين "يعتقد أن الغرب سيصبح منهكًا". وقال الملياردير إن بوتين لم يكن يتوقع رد الغرب القوي والموحد في البداية، "لكنه يحاول الآن إعادة تشكيل الموقف ويعتقد أنه سيفوز على المدى الطويل". القادة الغربيون عرضة للدورات الانتخابية، وهو "يعتقد أن الرأي العام يمكن أن ينقلب في يوم واحد". قال مسؤول روسي مقرب من الدوائر الدبلوماسية في موسكو، تحدث أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من العقاب، إن الحظر المفروض على صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً والذي أعلنه الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع - والذي أشاد به تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، باعتباره يضع أقصى حد من "الضغط على روسيا لإنهاء الحرب" - "لن يكون له تأثير يذكر على المدى القصير". وأضاف: "مزاج الكرملين هو أننا لا نستطيع أن نخسر - بغض النظر عن السعر"."

وأضافت الصحيفة، "أشار الكرملين إلى أن تحرك الاتحاد الأوروبي لم يؤدِ إلا إلى ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة العالمية، ويقول إنه سيسعى إلى تحويل الإمدادات إلى أسواق أخرى في آسيا، على الرغم من حظر التأمين على الشحنات الروسية الذي فرضه أيضًا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن سكان دول الاتحاد الأوروبي "يشعرون بتأثير هذه العقوبات أكثر مما نشعر به". وأضاف: "لقد ارتكب الغرب خطأً تلو الآخر، مما أدى إلى تزايد الأزمات، والقول إن هذا كله بسبب ما يجري في أوكرانيا وأن ما يفعله بوتين غير صحيح". يشير هذا الموقف إلى أن الكرملين يعتقد أن بإمكانه الصمود أكثر من الغرب في تجاوز تأثير العقوبات الاقتصادية. قال سيرجي جورييف، كبير الاقتصاديين السابق في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن ليس أمام بوتين خيار سوى مواصلة الحرب على أمل أن يؤدي حصار الحبوب في أوكرانيا إلى "عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وإثارة تدفق جديد من اللاجئين". يبدو أن موقف الكرملين العدواني يعكس تفكير نيكولاي باتروشيف، رئيس مجلس الأمن الروسي المتشدد، والذي خدم مع بوتين في لينينغراد KGB وينظر إليه بشكل متزايد على أنه أيديولوجي متشدد يقود حرب روسيا في أوكرانيا. إنه واحد من حفنة من المستشارين الأمنيين المقربين الذين يعتقد المطلعون في موسكو أن بإمكانهم الوصول إلى بوتين. في ثلاث مقابلات معادية للغرب بشدة أُجريت مع الصحف الروسية منذ الغزو، أعلن باتروشيف أن أوروبا على شفا "أزمة اقتصادية وسياسية عميقة" أثر فيها ارتفاع التضخم وانخفاض مستويات المعيشة بالفعل على مزاج الأوروبيين، في حين أن من شأن أزمة المهاجرين الجديدة أن تخلق تهديدات أمنية جديدة".

وتابعت الصحيفة، "وقال باتروشيف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الحكومية في إحدى المقابلات: "يسير العالم تدريجياً نحو أزمة غذاء غير مسبوقة. سيصبح عشرات الملايين من الناس في إفريقيا أو في الشرق الأوسط على شفا المجاعة - بسبب الغرب. من أجل البقاء على قيد الحياة، سوف يفرون إلى أوروبا. لست متأكدًا من أن أوروبا ستنجو من الأزمة". في مقابلة أخرى الأسبوع الماضي مع صحيفة Argumenty and Fakty الشعبية، قال باتروشيف إن روسيا "لا تتسرع في الوفاء بالمواعيد النهائية" في حملتها العسكرية في أوكرانيا. قال الملياردير الروسي إن الجيش الروسي يحقق مكاسب تدريجية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وبدلاً من السعي لخوض معركة فورية وحاسمة، يعتقد بوتين أن الوقت في صفه. وقال الملياردير إن بوتين "رجل صبور للغاية. يمكنه تحمل الانتظار من ستة إلى تسعة أشهر. يمكنه السيطرة على المجتمع الروسي بشكل أكثر إحكامًا بكثير مما يستطيع الغرب السيطرة على مجتمعه". قال خبراء اقتصاديون ومسؤول روسي إن المساومة الدبلوماسية التي استمرت لأسابيع بشأن شروط الحظر النفطي للاتحاد الأوروبي اعتبرها الكرملين علامة على تعثر العزيمة الغربية. إن المكالمات الهاتفية خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولز إلى بوتين بشأن طرق رفع الحصار عن موانئ أوكرانيا ستعزز هذا الرأي بشكل أكبر. قال مسؤول حكومي أميركي سابق، عندما يتصل الزعماء الغربيون ببوتين ويسعون إلى إبرام صفقة، "فهذا يجعله يشعر أن لديه نفوذًا". أصر الكرملين على أن الحصار المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية يرجع إلى التعدين الأوكراني في البحر الأسود - وهو ما نفته كييف - بينما قال بيسكوف إن العقوبات الغربية تمنع أيضًا إرسال شحنات الحبوب".

وبحسب الصحيفة، "قال سيرجي ألكساشينكو، النائب السابق لرئيس البنك المركزي الروسي، الذي يعيش الآن في المنفى بالولايات المتحدة، إن خسائر روسيا المحتملة بسبب حظر الاتحاد الأوروبي على صادراتها النفطية البحرية قد تكون ضئيلة. وقال إنه إذا كانت روسيا قادرة على تحويل الحجم البحري بالكامل إلى الهند والصين، فإن الخسائر الروسية نتيجة الحظر قد تصل إلى 10 مليارات دولار فقط. وقال ألكساشينكو إن مستشاري بوتين الاقتصاديين "سيخبرونه بالخسارة المقدرة من الحظر، وسيضحك بهدوء. فهو لا يغير مساره". قال إدوارد فيشمان، الأستاذ المساعد للشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا والمسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية، إن حظر الاتحاد الأوروبي يجب أن يُنظر إليه على أنه "مجرد خطوة أولى" في الجهود المبذولة لقطع عائدات الكرملين من العملة الصعبة. ناقش العديد من كبار المسؤولين الغربيين الحاليين والسابقين مقترحات للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتشكيل كارتل وفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، ربما عند 30 دولارًا أو 40 دولارًا للبرميل. وقال جورييف وفيشمان إن هذه الخطوة قد تكون أكثر فعالية من حظر الاتحاد الأوروبي وتساعد في خفض الأسعار العالمية. وقالا إنه بموجب الاقتراح، قد تفرض الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على أي شخص يشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى. وطرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي لأول مرة فكرة إنشاء كارتل لمستهلكي النفط في اجتماع مع الرئيس بايدن، بينما تدرس المفوضية الأوروبية الآن اقتراح دراجي بشأن سقف محتمل لأسعار الغاز".

وأضافت الصحيفة، "أعلن بوتين أن "الحرب الخاطفة الاقتصادية" ضد روسيا قد فشلت، وعلى السطح، تمت حماية الاقتصاد من الصدمة الأولية للعقوبات الغربية من خلال تدفق ما يقرب من مليار دولار من الإيرادات يوميًا من صادرات النفط والغاز إلى أوروبا قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط المنقول بحراً. بفضل ضوابط رأس المال والأوامر بأن يبيع المصدرون الروس نصف أرباحهم من العملة الصعبة للدولة، ارتفع الروبل إلى أعلى مستوياته قبل الحرب. قال مسؤول حكومي أميركي سابق إنه حتى الآن، مع تقدير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف بحاجة إلى 7 مليارات دولار من المساعدات شهريًا لمجرد استمرار البلاد، يبدو أن بوتين يراهن على أن يستسلم الغرب أولاً. فهدف بوتين المتمثل في إخضاع أوكرانيا ووضع العلم الروسي في نهاية المطاف في كييف لم يتغير".