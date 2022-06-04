معركة سيفيرودونيتسك.. أوكرانيا تتحدث عن تطور عسكري "مهم"

Advertisement

أعلنت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، محور هجوم روسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية، وذلك مع احتدام القتال السبت.وقال حاكم إقليم لوغانسك سيرغي غايداي للتلفزيون الوطني، إن القوات الأوكرانية استعادت 20 بالمئة من الأراضي التي فقدتها في سيفيرودونتسك.وأضاف أنه "ليس من الواقعي" سقوط المدينة في الأسبوعين المقبلين على الرغم من نشر تعزيزات روسية".ومضى يقول: "بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الأسلحة الغربية البعيدة المدى، سنجبر مدفعيتهم على الابتعاد عن مواقعنا. وبعد ذلك، صدقوني، المشاة الروس، سوف يركضون (هاربين)".وقال الجيش الأوكراني، السبت، إن روسيا عززت قواتها واستخدمت المدفعية لشن "عمليات هجومية" في المدينة.وأضاف أن القوات الروسية تراجعت بعد محاولات فاشلة للتقدم في بلدة باخموت القريبة وقطعت الوصول إلى سيفيرودونتسك.