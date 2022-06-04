هيلاري كلينتون: بوتين يكره المنتقدين خاصة النساء منهم

هاجمت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أنه "لا يحب المنتقدين خاصة النساء منهم"، بحسب تعبيرها.



وأشارت كلينتون إلى إيمان الرئيس الروسي المطلق بنفسه، وذلك خلال كلمتها في مهرجان للأدب والفنون في انجلترا، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" The Guardian البريطانية.

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(العربية)