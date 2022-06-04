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عربي-دولي

تفشي "عدوى شديدة" في العراق.. وزارة الزراعة تكشف الحقيقة

Lebanon 24
04-06-2022 | 05:30
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دق تقرير دولي مقلق "ناقوس الخطر" في العراق، بعد إعلان تفشي سلالة "شديدة العدوى" من إنفلونزا الطيور في مناطق بالبلاد، بينما نفت وزارة الزراعة العراقية تلك الأخبار.

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الجمعة، إن العراق سجل تفشيا لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور "إتش5 إن 8" في مزرعة بجنوب شرق بغداد.
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وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير من مندوبها في العراق، أن التفشي الذي حدث الشهر الماضي في مزرعة الدواجن الموجودة في محافظة واسط، قتل 24060 طائرا من بين 158 ألف طائر في المزرعة.

نفي عراقي للأخبار "المقلقة"

من جهته، قال الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية ميثاق عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية: "تنفي وزارة الزراعة تسجيل أية سلالة جديدة بمرض انفلونزا الطيور، حيث أكدت دائرة البيطرة ومختبراتها المركزية عدم تشخيص أية سلالة جديدة بالمرض، والإصابات التي شخصتها سابقا هي من نفس السلالة "إتش5 إن 8".

وأضاف: "تقوم دائرة البيطرة بتحر مستمر عن الأمراض في حقول الدواجن وترسل عينات إلى المختبرات البيطرية المركزية من جميع المحافظات، وأية معلومة تخص تشخيص أي مرض وبائي ستعلن من قبل وزارة الزراعة عبر قنواتها الرسمية".

وأكمل: "نطمئن المواطنين بعدم صحة المعلومات عن تسجيل سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور".
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