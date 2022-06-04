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عربي-دولي

دولة عربية تعلن عن اكتشاف نفطي كبير.. من هي؟

Lebanon 24
04-06-2022 | 06:30
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أعلن وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي، السبت، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.
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وأكد الرمحي لوكالة الأنباء العمانية على استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليًّا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

وأشار وزير الطاقة والمعادن العماني إلى أنّ احتياطي سلطنة عُمان من النفط الخام يبلغ حاليًّا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.
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