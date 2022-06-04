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عربي-دولي
تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية في صحراء كاليفورنيا
Lebanon 24
04-06-2022
|
09:00
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تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية الجمعة، في صحراء جنوب كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل الطيار، حسبما أفادت السلطات.
وسقطت طائرة من طراز إف/أيه-18إي/إف سوبر هورنت المتمركزة في قاعدة نافال اير ستيشن ليمور في حوالي الساعة 2:30 مساء في منطقة ترونا، حسبما أعلنت البحرية في بيان.
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ولم يصب أحد على الأرض. ولم يتم الكشف عن هوية الطيار وتفاصيل الحادث على الفور.
وتقع ترونا على بعد نحو 380 كيلومترا جنوب شرقي القاعدة التي تقع في سنترال فالي (الوادي الأوسط) في ولاية كاليفورنيا.
في عام 2019، تحطمت طائرة من طراز نافي سوبر هورنت في حديقة وادي الموت الوطنية خلال مهمة تدريب روتينية، ما أسفر عن مقتل الطيار، وإصابة سبعة من زوار الحديقة بجروح طفيفة جراء الحطام.
وفي تشرين الأول الماضي، تحطمت أيضاً طائرة نافي سوبر هورنت تابعة لقاعدة نافال إير ستيشن تشاينا لايك، وفي عام 2020 سقطت طائرة أخرى من ليمور، خلال مهمات تدريبية.
وخرج الطياران بأمان، أحدهما في منطقة جنوبية نائية من حديقة وادي الموت الوطنية بالقرب من حدود نيفادا والآخر في صحراء موهافي.
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