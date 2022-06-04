23
o
بيروت
25
o
طرابلس
19
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
علماء: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل لأعلى مستوى في تاريخ البشرية
Lebanon 24
04-06-2022
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد عدد من العلماء أن كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، التي تسبب الاحتباس الحراري، تواصل الصعود بلا هوادة وحطمت الأرقام القياسية في شهر مايو، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال العلماء إن كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الآن أعلى مما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة وبدء حرق النفط والغاز والفحم في أواخر القرن الـ19 بنحو 50%.
Advertisement
وأشار مسؤولون في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات إلى أن كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الأعلى خلال 4 ملايين سنة على الأقل.
ووصل تركيز الغاز إلى ما يقرب من 421 جزءًا في المليون في أيار، حيث واصلت محطات الطاقة والمركبات والمزارع حول العالم ضخ كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
كذلك، بلغ إجمالي الانبعاثات 36.3 مليار طن في عام 2021، وهو أعلى مستوى في التاريخ.
وسيؤدي زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وهو ما قد ينتج كوارث بيئية كبيرة من فيضانات وجفاف وحرائق للغابات.
وتعد زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون دليلًا إضافيًا على فشل دول العالم في تحقيق الهدف الأساسي لقمة باريس للمناخ في عام 2015، للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
وقال ريك سبينراد، مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، في بيان إن هذه "تذكير صارخ بأننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وجادة لنصبح أكثر استعدادًا للمناخ".
وذكر بيتر تانس، العالم البارز في مختبر الرصد العالمي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أنه على الرغم من انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى حد ما في حوالي عام 2020 خلال التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، إلا أن هذا الانخفاض لم يستمر على المدى الطول، وعاد ثاني أكسيد الكربون للزيادة مرة ثانية بنفس الوتيرة التي كان عليها في السنوات الماضية.
وتختلف مستويات ثاني أكسيد الكربون على مدار العام، حيث تزداد مع موت النباتات وتفسخها في الخريف والشتاء، وتتناقص في الربيع والصيف حيث تمتص النباتات النامية الغاز من خلال عملية التمثيل الضوئي. ويتم الوصول إلى الذروة في شهر مايو من كل عام، قبل أن يتسارع نمو النبات في نصف الكرة الشمالي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات في لبنان قد تتعرّض للحجز فجأة.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
سيارات في لبنان قد تتعرّض للحجز فجأة.. كيف ذلك؟
12:17 | 2022-06-04
04/06/2022 12:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أسماء بارزة لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
3 أسماء بارزة لرئاسة الحكومة
22:56 | 2022-06-03
03/06/2022 10:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما جرى مساء اليوم
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما جرى مساء اليوم
13:40 | 2022-06-04
04/06/2022 01:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
والدتها بغاية الجمال... ريما فقيه تظهر مع أمّها من أمام طائرتها الخاصة: "حلوة متلها" (صور)
Lebanon 24
والدتها بغاية الجمال... ريما فقيه تظهر مع أمّها من أمام طائرتها الخاصة: "حلوة متلها" (صور)
23:58 | 2022-06-03
03/06/2022 11:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يُحذر ويدعو للإستنفار: "سنتحرّك في الشارع"
Lebanon 24
وئام وهاب يُحذر ويدعو للإستنفار: "سنتحرّك في الشارع"
14:01 | 2022-06-04
04/06/2022 02:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-06-04
كييف ترد على دعوات ماكرون إلى "عدم إذلال روسيا"
16:30 | 2022-06-04
الرئيس السابق لبولندا يقترح حل الاتحاد الأوروبي وإنشاء بديل له بدون المجر وبلاده
16:00 | 2022-06-04
"لم تقتله إسرائيل" .. رواية "وفاة" العقيد في الحرس الثوري تثير الشكوك في إيران
15:30 | 2022-06-04
البابا فرنسيس يعلن رغبته بزيارة أوكرانيا
15:00 | 2022-06-04
بعد الميزانية الضخمة.. هكذا تنوي ألمانيا تسليح جيشها
15:00 | 2022-06-04
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أحرقت كنيسة بدونباس
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
05/06/2022 04:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
05/06/2022 04:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
05/06/2022 04:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact