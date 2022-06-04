الأمم المتحدة: مقتل 19 مدنياً في اليمن رغم هدنة الشهرين

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أعلنت مسؤولة بالأمم المتحدة، الجمعة، مقتل 19 مدنيا، بينهم 3 أطفال، في اليمن خلال الشهرين الماضيين بالرغم من وقف إطلاق النار.وكانت الهدنة أول توقف ملموس للقتال في ست سنوات مضت من الصراع في أفقر دول العالم العربي، بالرغم من تبادل طرفي الحرب الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار أحيانا. والخميس، قرر الطرفان المتناحران تجديد الهدنة لشهرين آخرين.وفي السياق، قالت المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز ثروسيل للصحفيين في جنيف، الجمعة، إن معظم الضحايا الذين سجلوا منذ دخلت الهدنة حيز التنفيذ في بداية أبريل قتلوا إثر ألغام أرضية "كان منها ألغام بدائية وعبوات من بقايا الحرب".لكنها أوضحت أن ثلاثة من 19 قتيلا سقطوا بنيران قناصة في تعز والضالع. وأصيب شخصان بشكل خطير أيضا بنيران قناصة.ووثقت المنظمة أيضا إصابة أربعة مدنيين، بينهم فتاة، بطائرة مسيرة مسلحة. ووقعت الهجمات كلها في مناطق تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن.وتابعت ثروسيل أن 32 مدنياً أصيبوا أيضا خلال شهري الهدنة.وقالت أيضاً "هناك أنباء عن أن بعض أطراف الصراع قد تعيد تنظيم صفوفها في حال استؤنفت العمليات العسكرية".وشددت قائلة "ندعوهم إلى الالتزام بشروط الهدنة بنية حسنة".وقتل الصراع الذي تحول في النهاية إلأى حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، أكثر من 150 ألف شخص بينهم أكثر من 14500 مدني، وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ودفع ملايين اليمنيين نحو هاوية المجاعة.