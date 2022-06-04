Advertisement

عربي-دولي

بوغدانوف يبحث قضايا الشرق الأوسط مع ممثل الخارجية الصينية

Lebanon 24
04-06-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-959090-637899534511796682.jpg
Doc-P-959090-637899534511796682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع مدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بالخارجية الصينية وانغ دي تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والسودان والقضية الفلسطينية.
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول أعمال الشرق الأوسط مع التركيز على تطورات الوضع في سوريا واليمن وليبيا والسودان، وكذلك في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في الوقت نفسه، دعا الجانبان إلى تكثيف الجهود لإيجاد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية أمام دول المنطقة على أساس التوافق الوطني مع التقيد الصارم بالمعايير الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الامم المتحدة".
Advertisement
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-06-04
16:30 | 2022-06-04
16:00 | 2022-06-04
15:30 | 2022-06-04
15:00 | 2022-06-04
15:00 | 2022-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website