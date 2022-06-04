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عربي-دولي

الرئيس السابق لبولندا يقترح حل الاتحاد الأوروبي وإنشاء بديل له بدون المجر وبلاده

Lebanon 24
04-06-2022 | 16:30
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اقترح الرئيس البولندي السابق، ليخ فاونسا، حل الاتحاد الأوروبي وإنشائه من جديد، ولكن بدون بولندا والمجر.
وقال فاونسا في مقابلة أجراها مع صحيفة "إنتريا": "إذا وافقت المفوضية الأوروبية على خطة التعافي الوطنية البولندية بعد وباء فيروس كورونا، فستكون نهايته".
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ونوه فاونسا، المؤسس لنقابة التضامن وزعيمها منذ فترة طويلة "لكنهم لا يستمعون إلي مرة أخرى، وهذه فكرة بسيطة: إذا أردنا الدخول في اتحاد جديد، فعند الدخول، بالإضافة إلى الحقوق يجب أن نتفق مع المسؤوليات. وإعدادها في مثل هذه الطريقة الغريبة التي تحدث اليوم لن يحدث مرة أخرى".
 
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