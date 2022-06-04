الرئيس السابق لبولندا يقترح حل الاتحاد الأوروبي وإنشاء بديل له بدون المجر وبلاده

اقترح الرئيس البولندي السابق، ليخ فاونسا، حل الاتحاد الأوروبي وإنشائه من جديد، ولكن بدون بولندا والمجر.

وقال فاونسا في مقابلة أجراها مع صحيفة "إنتريا": "إذا وافقت المفوضية الأوروبية على خطة التعافي الوطنية البولندية بعد وباء فيروس كورونا، فستكون نهايته".

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ونوه فاونسا، المؤسس لنقابة التضامن وزعيمها منذ فترة طويلة "لكنهم لا يستمعون إلي مرة أخرى، وهذه فكرة بسيطة: إذا أردنا الدخول في اتحاد جديد، فعند الدخول، بالإضافة إلى الحقوق يجب أن نتفق مع المسؤوليات. وإعدادها في مثل هذه الطريقة الغريبة التي تحدث اليوم لن يحدث مرة أخرى".