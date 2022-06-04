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عربي-دولي

كييف ترد على دعوات ماكرون إلى "عدم إذلال روسيا"

Lebanon 24
04-06-2022 | 16:59
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انتقد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، السبت، دعوات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "عدم إذلال روسيا"، معتبرا أن هذا الموقف يؤدي إلى "إذلال فرنسا".
وكتب كوليبا على تويتر أن "الدعوات إلى تجنب إذلال روسيا تؤدي فقط الى إذلال فرنسا أو أي بلد آخر. لأن روسيا هي التي تذل نفسها. من الأفضل أن نركز جميعا على كيفية إعادة روسيا إلى مكانها. من شأن ذلك أن يجلب السلام وينقذ الأرواح".
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وكان ماكرون، قال إنه من الأهمية بمكان ألا تتعرض روسيا للإذلال حتى يمكن إيجاد حل دبلوماسي عند توقف القتال في أوكرانيا، مضيفًا أنه يعتقد أن باريس ستلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع.
وسعى ماكرون لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير.
وانتقد موقفه مرارًا من قبل بعض الشركاء الغربيين ودول البلطيق في أوروبا، حيث يرون أنه يقوض جهود الضغط على بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
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